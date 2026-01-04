Il 2026 del tennis si apre con la United Cup, torneo internazionale per squadre nazionali miste, che va in scena in Australia. Il torneo è iniziato il 2 gennaio, ma oggi – 4 gennaio – ci sarà l’esordio dell’Italia nella competizione contro la Svizzera nel gruppo C. Il format prevede team composti da un massimo di tre uomini e tre donne, che si affrontano su tre match: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto. Le nazioni partecipanti sono 18, suddivise in sei gironi da tre squadre (divisi tra Perth e Sydney). Una sorta di Coppa Davis, che però si gioca in un periodo più ristretto di tempo e che soprattutto non ha la stessa valenza e importanza mediatica. Per l’Italia scenderanno in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini.

I convocati dell’Italia

Come già anticipato, ogni squadra può portare un massimo di tre uomini e tre donne nel torneo. Per l’Italia i due big saranno Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che saranno anche i due singolaristi “titolari”. Nel doppio misto è molto probabile che al doppio misto giocheranno Andrea Vavassori e Sara Errani.

Flavio Cobolli (n.22 Atp)

Jasmine Paolini (n.8 Wta)

Andrea Pellegrino (n.140 Atp)

Nuria Brancaccio (n.152 Wta)

Andrea Vavassori (n.14 doppio) e Sara Errani (n.3 doppio)

United Cup, come funziona

La formula della United Cup prevede una fase a gironi round-robin. A qualificarsi ai quarti di finale sono le prime di ogni gruppo (quindi sei) insieme alle due migliori seconde classificate (una per città). Anche i criteri di partecipazione alla competizione sono semplici: dieci nazioni accedono in base ai cinque migliori uomini e alle cinque migliori donne iscritti, mentre le altre otto squadre grazie alla classifica combinata tra il giocatore e la giocatrice con la classifica migliore.

I gironi e le squadre

GRUPPO A

USA: Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko, Christian Harrison, Nicole Melichar-Martinez. Capitano: Michael Russell

SPAGNA: Jaume Munar, Carlos Tabrner, Inigo Cervantes, Jessica Bouzas-Maneiro, Andrea Lazaro Garcia, Yvonne Cavalle-Reimers. Capitano: Miguel Sanchez

ARGENTINA: Sebastian Baez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, Maria Lourdes Carle, Guido Andreozzi, Nicole Fossa Huergo. Capitano: Sebastian Gutierrez

GRUPPO B

CANADA: Felix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Alexis Galarneau, Kayla Cross, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowski. Capitana: Gabriela Dabrowski

BELGIO: Zizou Bergs, Elise Mertens, Kimmer Coppejans, Greet Minnen, Sander Gillé, Lara Salden. Capitano: Christopher Heyman

CINA: Zhang Zhizhen, Zhu Lin, Te Rigele, You Xiaodi, Wang Aoran. Capitano: Wu Di

GRUPPO C

ITALIA: Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli

FRANCIA: Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Leolia Jeanjean, Edouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille

SVIZZERA: Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Celine Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka

GRUPPO D

AUSTRALIA: Alex de Minaur, Maya Joint, Jason Kubler, Maddison Inglis, John-Patrick Smith, Storm Hunter. Capitano: Lleyton Hewitt

REPUBBLICA CECA: Jakub Mensik, Barbora Krejcikova, Dalibor Svrcina, Linda Fruhvirtova, Adam Pavlasek, Miriam Skoch. Capitano: Jiri Novak

NORVEGIA: Casper Ruud, Malene Helgo, Viktor Durasovic, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud

GRUPPO E

GRAN BRETAGNA: Emma Raducanu, Billy Harris, Mimi Xu, Lloyd Glasspool, Olivia Nicholls. Capitano: Tim Henman

GRECIA: Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichail, Petros Tsitsipas, Sapfo Sakellaridi. Capitano: Petros Tsitsipas

GIAPPONE: Shintaro Mochizuki, Naomi Osaka, Yasutaka Uchiyama, Nao Hibino. Capitano: Go Soeda

GRUPPO F

GERMANIA: Alexander Zverev, Eva Lys, Patrick Zahraj, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Mina Hodzic. Capitano: Alexander Zverev

POLONIA: Hubert Hurkacz, Iga Swiatek, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Jan Zielinski, Katarzyna Piter. Capitano: Mateusz Terczynski

PAESI BASSI: Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel, Demi Schuurs. Capitano: Tallon Griekspoor

Il calendario dell’Italia

Domenica 4 gennaio

Italia vs Svizzera (ore 10 italiane)

– Primo match: Jasmine Paolini vs Belinda Bencic

– A seguire: Flavio Cobolli vs Stan Wawrinka

– A seguire: doppio misto

Martedì 6 gennaio

Italia vs Francia (ore 3 italiane)

Primo match: Flavio Cobolli vs Arthur Rinderknech

A seguire: Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean o Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

A seguire: doppio misto

United Cup, il calendario completo

Di seguito il calendario completo con orari italiani:

2 gennaio

3.00 Spagna-Argentina (Gruppo A) – Perth

10.00 Grecia-Giappone (Gruppo E) – Perth

3 gennaio

00.30 Belgio-Cina (Gruppo B) – Sydney

3.00 Francia-Svizzera (Gruppo C) – Perth

7.30 Australia-Norvegia (Gruppo D) – Sydney

10.00 USA-Argentina (Gruppo A) – Perth

4 gennaio

00.30 Germania-Olanda (Gruppo F) – Sydney

3.00 Gran Bretagna-Giappone (Gruppo E) – Perth

7.30 Canada-Cina (Gruppo B) – Sydney

10.00 Italia-Svizzera (Gruppo C) – Perth

5 gennaio

00.30 Rep.Ceca-Norvegia (Gruppo D) – Sydney

3.00 USA-Spagna (Gruppo A) – Perth

7.30 Germania-Polonia (Gruppo F) – Sydney

10.00 Gran Bretagna-Francia (Gruppo E) – Perth

6 gennaio

00.30 Canada-Belgio (Gruppo B) – Sydney

3.00 Italia-Francia (Gruppo C) – Perth

7.30 Australia-Rep.Ceca (Gruppo D) – Sydney

7 gennaio

00.30 Polonia-Olanda (Gruppo F) – Sydney

3.00 vincente Gruppo A vs miglior seconda Perth

10.00 vincente Gruppo C vs vincente Gruppo E

8 gennaio

7.30 QF 3: vincente Gruppo B-miglior seconda Sydney

9 gennaio

7.30 QF 4: vincente Gruppo D vs vincente Gruppo F – Sydney

10 gennaio

00.30 SF1: vincente QF2 vs vincente QF3 – Sydney

7.30 SF2: vincente QF1 vs vincente QF 4 – Sydney

11 gennaio

7.30 Finale – Sydney

United Cup, dove vederla

Tutte le partite della United Cup, torneo misto tra nazioni, saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis, con disponibilità anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX. Match visibili anche in streaming su Tennis Tv.