“Se l’obiettivo è valorizzare i giovani me lo dicano, faccio giocare i 16enni”: Gasperini furioso dopo l’eliminazione in Coppa Italia

Il tecnico giallorosso si è lamentato del calciomercato dopo la sconfitta con il Torino: in casa giallorossa - sfumato Raspadori - sono stati chiusi i colpi per il 18enne Robinio Vaz e il 26enne Donyell Malen

“Oggi ne è arrivato anche un altro di giovane e cercheremo di valorizzare anche lui”. La Roma viene eliminata dalla Coppa Italia e Gian Piero Gasperini torna a polemizzare per il calciomercato. Il tecnico giallorosso non è evidentemente soddisfatto dei nuovi arrivi e nel post gara di Roma-Torino 2-3 – in cui ha segnato il 16enne Antonio Arena – ha lanciato qualche frecciata alla società. “Se l’obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi, va benissimo, basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche i primavera, non è un problema”, ha dichiarato Gasperini.

La Roma ha visto infatti sfumare l’obiettivo Giacomo Raspadori, che alla fine si trasferirà all’Atalanta a titolo definitivo, ma ha chiuso sia per Robinio Vaz dall’Olympique Marsiglia che per Donyell Malen dall’Aston Villa. Ed è proprio Vaz il “giovane da valorizzare” di cui ha parlato Gasperini nel post gara. Perché nonostante la Roma abbia investito circa 25 milioni di euro per il 18enne, Gasperini avrebbe probabilmente preferito qualcuno di più pronto, più maturo e che da subito possa integrarsi e incidere nel contesto Roma.

Un profilo più d’esperienza è senza dubbio Donyell Malen, esterno olandese di 26 anni che ha già diversa esperienza in giro per l’Europa. Malen ha infatti giocato in diversi campionati, tra cui Bundesliga, Eredivisie, Premier League con rispettivamente Borussia Dortmund, Ajax, Aston Villa, oltre ad aver accumulato già oltre 30 presenze in Champions League. Malen era l’alternativa a Raspadori e la Roma ha rischiato di farselo soffiare proprio dall’Atletico Madrid, che dopo aver ceduto Raspadori all’Atalanta si era fiondato sul calciatore olandese.

Ieri però l’affondo decisivo della Roma, con l’accordo con l’Aston Villa sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni più obbligo di riscatto a 25 in caso di qualificazione a una qualsiasi competizione europea nella prossima stagione. Una cifra importante che ha permesso ai giallorossi di sorpassare l’Atletico Madrid per un giocatore che Gasperini vede soprattutto come prima punta. E chissà che proprio la sfuriata di Gasperini nel post Coppa Italia non abbia influito sull’accelerazione della Roma per Malen.