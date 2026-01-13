Beffa per Gasperini: altro che Roma o Napoli, Raspadori ha scelto l’Atalanta. I dettagli di un colpo di scena

La possibilità è emersa con forza nelle ultime ore, come anticipato anche dal fattoquotidiano.it. Giacomo Raspadori voleva prendere tempo. E tra Roma e Napoli, c’era un’outsider pronta a inserirsi nella corsa all’attaccante. Ha vinto l’outsider: Raspadori andrà all’Atalanta. Senza più dubbi, senza più incertezze.

Raspadori-Atalanta, i dettagli

L’operazione è stata chiusa nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio. Dopo una notte di riflessioni da parte dell’attaccante che voleva un progetto da cui ripartire dopo la delusione spagnola. A Madrid il giocatore si è trovato bene, ma ha avuto poco spazio. Sperava di poterne avere di più, ma Simeone, che comunque ha sempre stimato molto il ragazzo, gli ha fatto capire che difficilmente avrebbe avuto più occasioni. Questa è la delusione, la sensazione di aver portato avanti una sfida solo a metà. Ma tant’è: Roma, Napoli e Atalanta hanno bussato alla porta del giocatore, che nell’anno che porterà (forse) al Mondiale per l’Italia non voleva assolutamente sbagliare.

Gasperini gli avrebbe dato spazio ma in alternanza con altri giocatori, Conte lo conosce bene, Palladino no, ma alla fine pratica un gioco molto simile a quello proprio di Gasperini. Con in più il fatto che a Bergamo, piazza ambiziosa ma più tranquilla, sarebbe stato quasi sicuramente un titolare fisso. Non solo: la Roma si era mossa per un prestito con diritto che sarebbe diventato obbligo; il Napoli in prestito secco, a causa del blocco del mercato; l’Atalanta a titolo definitivo. Ecco la differenza: Raspadori, ti voglio, ti voglio subito e per un sacco di tempo. Difficile a questo punto dire di no.

L’attaccante quindi ripartirà dall’Italia e dai nerazzurri, che pagheranno per lui circa 22 milioni di euro più uno di bonus. Bene o male, la stessa cifra che ora impegnerà la Roma per acquistare Robinio Vaz dal Marsiglia: il francese è molto interessante, ma molto meno esperto e Gasperini dovrà plasmarlo da zero. Una volta questo lo faceva all’Atalanta. Che invece si coccolerà Raspadori.