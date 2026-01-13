La riforma della Corte dei conti è in Gazzetta Ufficiale.

Una delle disposizioni più illiberali, al pari della depenalizzazione dell’abuso d’ufficio, entra nel suo pieno vigore. Interventi legislativi sostenuti e sospinti da una stessa logica: la “paura della firma” di chi ha potere e responsabilità. Eppure tale logica, seppure assurta a ‘ragione’ prima delle riforme, non ha rispondenza con la realtà: più volte il Procuratore Nicola Gratteri ha pubblicamente sciorinato numeri che smentiscono il preteso attacco della magistratura alla politica con la clava dell’incriminazione per abuso di ufficio.

Anche in tema di giustizia contabile i numeri hanno un peso, i dati tratti dalle banche dati della Corte dei conti, resi pubblici in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari, dicono molto. Nell’anno 2022, tutte le procure regionali della Corte dei conti, rispetto ad oltre 10.000 istruttorie, hanno avviato solo 1051 giudizi di responsabilità (fonte: Corte dei conti – Memoria del Procuratore Generale per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023), molti dei quali conclusi con sentenze di rigetto.

Evocando una parafrasi di Nanni Moretti, possiamo dire che i numeri sono importanti, quanto le parole. E rilievo hanno anche i numeri in percentuale richiamati nella legge, la prescrizione più controversa riguarda proprio la limitazione della condanna ad una quota massima del 30% del danno accertato, salvo i casi di illecito arricchimento. Qui sembra che il legislatore alla “paura della firma” aggiunga la “fatica dell’amministrare”. È così che, riducendosi il risarcimento ad una modesta quota del danno concreto e attuale, la maggior parte del pregiudizio erariale ricadrà sulla collettività. Senza dimenticare che una percentuale così bassa può dar vita ad un ‘liberi tutti’, un sistema affievolito di responsabilità amministrativa perde anche la forza deterrente nei confronti di condotte dolose o gravemente colpose.

Il rapporto tra politica e organi di controllo è spesso appeso a un filo sottilissimo, pronto a spezzarsi da un momento all’altro, succede anche in Spagna. Il “Tribunal de Cuentas”, organo costituzionale, è spesso sotto il fuoco della politica spagnola.

Nel 2021 piacque poco alla sinistra di governo il provvedimento che imponeva una sanzione di oltre 5 milioni di euro ad un gruppo di 40 cariche della Catalogna, ex dirigenti e alti ranghi politici della Generalitat, che utilizzarono fondi pubblici per l’organizzazione del referendum sull’indipendenza, dichiarato illegittimo dal Tribunal Constitucional di Madrid. Leader indipendentisti e vertici delle formazioni radicali di sinistra che sostenevano, e sostengono, la coalizione di Pedro Sánchez mossero critiche feroci ai giudici contabili accusandoli di essere parte di una istituzione repressiva che interferiva nei rapporti tra i partiti, gli indipendentisti sono ‘stampella’ decisiva per l’esecutivo in carica.

Puntuali polemiche si innescano ogni qual volta che il Tribunal de Cuentas è chiamato ad occuparsi del patrimonio dei partiti politici, funzione di controllo conferita dall’articolo 136 della Costituzione.

Se una indagine penale travolge il Partido Popular saranno le forze progressiste ad esigere un pronto intervento anche della magistratura contabile, se l’inchiesta coinvolge membri di partiti di governo sono i conservatori a pretendere rigore contabile. Un gioco vizioso delle parti che talvolta mina alle fondamenta l’autorità di un’istituzione decisiva per le casse pubbliche e per lo stesso equilibrio dei poteri.

In Spagna spesso si pone l’accento sull’opportunità di riforma dell’organismo di controllo contabile, sul potenziamento della funzione giurisdizionale, sulla diminuzione dei membri di nomina politica, sulla riduzione del mandato di 9 anni, sull’esigenza di profili più qualificati per la designazione a giudice. Mai, però, si è messa in discussione l’effettività di un provvedimento che afferma la responsabilità contabile di un amministratore, e mai si è pensato di toccare l’abuso d’ufficio, caposaldo della cultura liberale.

A questo punto fa bene rileggere un passaggio (a pagina 34) della citata relazione presentata nel 2023 dal Procuratore Generale: “Come già sottolineato nella Relazione di apertura dell’Anno giudiziario 2021, le questioni attinenti alla ‘paura della firma’ sono prospettate, sempre, senza fornire dati o evidenze riferite a situazioni specifiche nelle quali la semplice violazione di una norma di legge o di regolamento abbia comportato una condanna a titolo di responsabilità amministrativa. Al contrario, i dati qui riportati, relativi ai numeri ed alle tipologie dei procedimenti avviati dalle Procure della Corte dei conti, evidenziano che la responsabilità amministrativa viene azionata, prevalentemente, nei confronti di soggetti pubblici o privati che si rendano responsabili di condotte di illecito utilizzo delle risorse pubbliche”.