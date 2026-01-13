Sinner scherza su Vagnozzi al Million Dollar 1 Point Slam: le battute sul suo coach diventano un video virale

Anche Simone Vagnozzi – coach di Jannik Sinner – ha partecipato al “Million Dollar 1 Point Slam“, un’iniziativa organizzata dagli Australian Open che mette in palio un corposissimo premio (un milione di dollari, appunto) e che vede sfidarsi 32 tennisti. Di questi, 22 sono professionisti, 10 invece sono dilettanti. Notizia che ha fatto il giro del web negli ultimi giorni e a cui la pagina ufficiale Instagram degli Australian Open ha dato risalto con un simpatico retroscena. Jannik Sinner ha infatti seguito in tv il “match” del suo coach, vinto grazie a un doppio fallo dell’avversario. Nel video si sente Sinner dire: “Adesso riceve e va a rete“, provando a indovinare la tattica del suo coach. Poi l’esultanza per il punto (e quindi la vittoria ottenuta), prima di una battuta simpatica. A Sinner è stato infatti chiesto: “Può vincere il torneo?” e l’azzurro con grande ironia ha risposto: “Sì, se non tocca a lui servire“. Spoiler: Vagnozzi ha perso nel turno successivo contro Calum Puttergill (279 Atp), che ha messo a segno un ace. Due partite, zero palline colpite.