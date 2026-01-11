Il mondo FQ

Funerali senza sosta nel paese toscano con 14 decessi in 9 giorni, dall’inizio del 2026. Il sindaco: “Non è normale”

di Redazione Cronaca
Siamo a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove 14 famiglie hanno perso "cari di tutte le età" in un tempo molto breve
“Le mie più sentite condoglianze a tutte le 14 famiglie, e non sono state certo poche, che nei primi 9 giorni di quest’anno hanno perso i loro cari di tutte le età”: con queste parole scritte sul suo profilo Facebook, Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, registra un dato inquietante per il paese toscano.

Dall’inizio del 2026 sono 14 le persone decedute e, continua Agnelli, si tratta di “una media di decessi fuori dal normale, in considerazione delle 133 persone che in tutto l’anno appena trascorso ci hanno lasciato“. Siamo in provincia di Arezzo, in un centro da quasi 13 mila abitanti dove, in questi primi giorni di gennaio 2026, i funerali si succedono con ritmo insolito e le cappelline del commiato sono sempre occupate.

Come scrive Il Tirreno, il dato dei decessi risulta ancora più pesante se si guarda al numero di nuovi nati nel 2025 che sono 74. Con questi numeri, è naturale pensare al processo di spopolamento dei piccoli centri, non solo toscani.

