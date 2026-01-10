Calabria, terremoto di magnitudo 5.1 al largo della costa ionica. Paura a Reggio e Messina, linea ferroviaria sospesa

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata intorno alle 6 del mattino di sabato al largo della costa ionica meridionale della Calabria, a una profondità di circa 65 chilometri. Il sisma è stato avvertito in gran parte della Calabria e della Sicilia orientale, con particolare intensità a Reggio, Siracusa, Catania e Messina. Nessuna segnalazione di danni a persone o cose. “La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell’area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni”, ha detto il capo della Protezione civile calabrese, Domenico Costarella, intervistato da RaiNews24.

“Le sale operative sono sempre in allerta. Abbiamo un sistema di pianificazione sia a livello regionale che comunale e la nostra Regione è dotata di un piano di soccorso sismico che è pronto ad essere utilizzato se necessario, in accordo con l’autorità locale e la protezione civile”, ha aggiunto Costarella, invitando i cittadini, in caso di nuove scosse, ad uscire dalle proprie abitazioni e non usare gli ascensori, restando “il più possibile” razionali. L’assessore alla Protezione civile di Messina, Massimo Minutoli, conferma che non ci sono stati danni ma “solo momenti di paura”. Rete ferroviaria italiana fa sapere che sulla linea Catanzaro-Melito di Porto Salvo la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella Ionica e Melito “per consentire la verifica dello stato della linea” a seguito della scossa.