Gelo e neve sull’Italia: allerta in diverse regioni, temperature record da nord a sud

In Italia è stato e sarà un weekend di freddo e neve: l’aria gelida in discesa dall’Europa e fenomeni meteorologici estremi stanno caratterizzando diverse aree del paese con neve a bassa quota e vento fortissimo. Per oggi, sabato 10 gennaio, la Protezione Civile aveva diramato una allerta gialla in cinque regioni – Lazio, Campania, Abruzzo, Umbria e Calabria – a rischio temporali e idrogeologico.

Negli scorsi giorni si erano toccate temperature record: -23,1 °C giovedì sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, e -9,3 a Montepiano nel Pratese. Basse temperature che hanno colpito anche il centro-sud, compresa la Sicilia dove si sono imbiancate le cime più alte delle Madonie nel Messinese. Le previsioni delle prossime ore indicano temperature fino a 9 gradi sotto lo zero a Courmayeur, -20 a Livigno, -14 a Bolzano, -18 nelle valli dell’Alto–Adige, -12 a Trento, -15 a Cortina.

E anche in Pianura Padana, in Toscana, in Umbria le temperature saranno decisamente basse. Sottozero anche tutta la fascia appenninica fino in Calabria. Già però da domenica dovrebbe andar meglio: “Dalla giornata di domani – ha dichiarato all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. – il vortice di maltempo si sposterà e si allontanerà dall’Italia: per questo le condizioni del tempo sono previste in deciso miglioramento da domani, con le ultime piogge solamente sulla fascia adriatica e su parte del sud, oltre alle nevicate fino a quote collinari ma solamente sui settori adriatici, quindi Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia, fino ai 6-700 metri”.

Le condizioni quindi sono in miglioramento, ma farà ancora molto freddo di notte e al primo mattino. Anche a Roma, dove comunque non nevicherà, sia domani che lunedì le temperature minime scenderanno fin verso gli zero gradi. Per quanto riguarda il nord ci sarà invece un tempo decisamente più stabile e soleggiato, ma con temperature comunque molto basse.

Intanto per la giornata di domenica la protezione civile ha diramato l’allerta gialla nel nord della Sicilia, che interessa le province di Trapani, Palermo e Messina. Rischio ghiaccio anche nel fiorentino, dove la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato l’allerta gialla rischio ghiaccio per i soli comuni del Valdarno Superiore, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana. Previste temperature sotto zero anche in pianura sulle zone interne, con possibile locale formazione di ghiaccio sui tratti più umidi e quelli maggiormente interessati dalle recenti precipitazioni e nevicate.