Choc in Svizzera, calciatore impazzisce e aggredisce un compagno: “Stai zitto, piccolo basta**o” – Video

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante la sfida amichevole tra Lugano e Viktoria Plzen, vinta dai cechi per 2-4. Al 72esimo infatti Kevin Behrens – attaccante che ha anche giocato in Bundesliga – si è scagliato contro il compagno Georgios Koutsias, lo ha spinto a terra e – secondo il quotidiano Blick – lo ha insultato: “Stai zitto, piccolo basta**o”, la frase esclamata.

Ma cosa è successo? Il giocatore greco è subentrato nel secondo tempo, ha detto qualcosa a Behrens e successivamente i due hanno discusso. Il gioco è ripreso e con il Viktoria Plzen in possesso di palla, inizialmente Behrens sembrava avvicinarsi al difensore per pressarlo, ma improvvisamente si è girato, correndo verso Koutsias e spingendolo a terra. “Qual è il problema?” ha urlato un giocatore in inglese (non chiaro se fosse Koutsias o qualcun altro). A placare gli animi è stato il compagno di squadra Uran Bislimi, che ha separato Behrens da Koutsias, nel frattempo fermo a terra.

Dopo l’incredibile accaduto, Behrens si è girato verso la panchina e ha fatto segno di voler essere sostituito. Prima di essere sostituito ha gridato ancora “silenzio” al compagno, perplesso per l’accaduto. L’amichevole si è conclusa 2-4, con Behrens che non è stato sanzionato dal direttore di gara durante il match. Le ragioni di quanto accaduto ancora adesso non sono chiarissime, ma il Lugano ha annunciato provvedimenti, condannando quanto successo:

“La questione sarà risolta e gestita internamente e il club valuterà quali provvedimenti adottare nei confronti di entrambi i giocatori. Non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni o commenti su questo argomento”, si legge sul sito ufficiale del club. Questa non è la prima polemica che riguarda Kevin Behrens. A settembre 2024, infatti, il giocatore fece un’altra gaffe che suscitò molto scalpore. Durante una sessione di autografi, l’allora giocatore del Wolfsburg si rifiutò di firmare una maglia in edizione speciale perché nome e numero erano stati stampati con i colori arcobaleno. “Non firmerò queste schifezze gay”, avrebbe commentato Behrens, secondo quanto riportato da Bild. Il giorno dopo Behrens si scusò pubblicamente per la sua dichiarazione.