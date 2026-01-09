Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 18:01

Operai al lavoro, cavi per terra, spogliatoi incompleti: le immagini dell’arena dell’hockey a meno di un mese dalle Olimpiadi

di Daniele Fiori
Icona dei commenti (0)
Un giocatore di Caldaro ha postato sui social foto e video della Santagiulia Ice Hockey Arena, uno degli impianti di Milano Cortina
Icona dei commenti Commenti

Gli operai sempre al lavoro sulle tribune e a bordo pista, con i cavi per terra e i tubi innocenti a vista. Gli spogliatoi che sono ancora dei cantieri. Così si presenta a meno di un mese dalle Olimpiadi la Santagiulia Ice Hockey Arena, ovvero l’impianto che dovrà ospitare le gare della disciplina regina degli sport di squadra ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. A pubblicare foto e video è Florian Wieser, giocatore del SV Kaltern Caldaro Rothoblaas, una delle squadre impegnate nelle partite che questo weekend (9, 10 e 11 gennaio) testeranno per la prima volta il nuovo palazzetto milanese. Un impianto, è bene sottolinearlo, pensato e realizzato per ospitare concerti. Che però alle Olimpiadi sarà la casa dell’hockey, tra lo sconcerto dei nordamericani, preoccupati per i lavori che saranno conclusi in extremis e per l’adeguatezza della struttura. Il video di Wieser è già virale tra gli appassionati della disciplina.

Questo weekend le “Milano Hockey Finals”, ovvero le Final Four della IHL Serie A con l’assegnazione dello scudetto e della Coppa Italia, serviranno come grande test generale. Va verificato che tutto sia regolarmente funzionante: dalla gestione dell‘affluenza alla logistica, dallo spessore del ghiaccio all’umidità. La speranza è che non ci siano intoppi, perché il margine per correggere eventuali errori è minimo: dal 5 febbraio ci saranno le gare olimpiche, con in scena per la prima volta dopo 12 anni anche i campioni della NHL. Al momento però le immagini dimostrano che l’Arena è ancora un cantiere aperto. Si lavora fino all’ultimo secondo per evitare una figuraccia planetaria.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione