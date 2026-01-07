Un silenzio assordante, seguito da un lungo e commosso applauso. Così le migliaia di persone di cui centinaia rimasti fuori dal sagrato della Basilica dei Santi Apostoli Pietro e Paolo all’Eur, ha salutato Riccardo Minghetti, una delle vittime della tragedia di Crans-Montana che ha funestato l’inizio del 2026. Il corpo del ragazzo è tornato a Roma, dove ad attenderlo, per l’ultimo saluto, ci sono stati tutti i suoi compagni di scuola e quelli dell’intero Liceo Cannizzaro che ha sospeso le lezioni per permettere a compagni, amici e conoscenti di Riccardo di salutarlo per l’ultima volta. La madre Carla ha parlato ai cronisti presenti: “Mi mancherà, mi ha chiamato dalla seggiovia, si è fatto dare un bacio”. Il padre Massimo lo ha ricordato in chiesa e, al termine della funzione religiosa, ha ringraziato tutti i presenti con un inchino rivolto verso il sagrato della chiesa.
