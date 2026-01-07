I coreani impazziti per Sinner: il video dell’accoglienza in aeroporto tra foto, autografi e mazzi di fiori

È tutto pronto per l’esordio di Jannik Sinner in questo 2026. Il numero due al mondo è infatti arrivato in Corea del Sud, dove sabato giocherà il suo primo match dell’anno: l’esibizione contro Carlos Alcaraz. E l’accoglienza a Seul è stata ovviamente da star: nel video pubblicato sulla pagina Instagram Hyundai Card infatti si vede il tennista accolto in aeroporto da diversi tifosi, tra autografi, selfie e qualche chiacchiera.

L’altoatesino ha anche ricevuto un mazzo di fiori come benvenuto da parte dell’organizzazione e ha incontrato tantissimi fan anche uscendo dall’aeroporto della città coreana. La sfida contro Alcaraz, annunciata già negli scorsi mesi sui social da entrambi, si giocherà sabato 10 gennaio a Seul, alle 8 del mattino. Una partita che non ha alcuna valenza a livello ufficiale, ma – oltre ad avere un gran valore economico – sarà un vero e proprio test per entrambi in vista degli Australian Open, visto che nessuno dei due ha deciso di giocare un torneo di preparazione.

Sinner arriva alla sfida dopo aver finito il 2025 con la vittoria alle Atp Finals – la seconda consecutiva – mentre Carlos Alcaraz dalla sconfitta in finale proprio contro l’italiano, competizione dove però ha riconquistato il primo posto nel ranking Atp.

Il cambiamento più importante è arrivato però in casa Alcaraz, che dopo anni si è separato dall’allenatore Juan Carlos Ferrero. Una separazione prima parsa pacifica, ma poi seguita da polemiche e le frecciate, soprattutto da parte del coach spagnolo. Adesso al suo fianco ci sarà Samuel Lopez, che era già nello staff di Alcaraz insieme a Ferrero.

Alcaraz-Sinner, dove vedere in tv e streaming

La sfida d’esibizione in Corea del Sud, a Seul, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L’incontro sarà visibile anche in differita – in chiaro – alle 22 su TV8. E in streaming? La sfida sarà visibile anche su Sky Go e Now.