Linee ferroviarie interrotte, strade sommerse dall’acqua, interventi dei soccorsi e famiglie costrette a lasciare casa: dall’area metropolitana al litorale fino al Cassinate, l’ondata di precipitazioni sta mettendo sotto pressione i cittadini e le forze dell'ordine

Un’ondata di maltempo sta colpendo il Lazio con effetti diffusi sulla mobilità e sulla sicurezza dei cittadini. Le piogge intense hanno causato allagamenti, interruzioni ferroviarie e interventi di emergenza in più aree della regione, da Roma al litorale, fino al Cassinate. Roma Capitale – attraverso la Protezione Civile – ha disposto misure di sicurezza lungo il Tevere: chiusi gli accessi alle banchine nel tratto urbano e attivato il piano speditivo Aniene. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso un’informativa che riporta un innalzamento dei livelli idrici dei fiumi, a seguito delle piogge che hanno interessato e che interesseranno i bacini e i suoi principali affluenti.

La circolazione sulla linea ferroviaria regionale Roma–Castelli Romani è stata sospesa in prossimità di Ciampino a causa dei danni provocati dal maltempo. I treni regionali, informa Trenitalia, possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Disagi analoghi si registrano anche sulla linea Roma–Velletri–Albano–Frascati: dalle 3.30 la circolazione resta interrotta per l’allagamento della sede ferroviaria nei pressi di Ciampino. Rete ferroviaria italiana ha attivato un servizio sostitutivo con autobus.

Durante la notte, in via di Trigoria, due ragazze di 21 e 24 anni sono rimaste intrappolate nel seminterrato di un’abitazione allagata. Il nucleo sommozzatori e la squadra di Pomezia le hanno tratte in salvo verso le 2,40. La quantità d’acqua presente al momento dell’intervento era ingente, tanto da raggiungere quasi il soffitto che distava dal liquido solo 50 centimetri. Le due ragazze sono state affidate alle cure mediche in stato di ipotermia. Sempre nella capitale, all’alba, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ardeatina per soccorrere due camionisti rimasti intrappolati nei loro mezzi a causa dell’allagamento della strada. Le squadre del distaccamento Tuscolano 2 e del nucleo speleo alpino fluviale sono riuscite a raggiungerli e a metterli in salvo.

Le precipitazioni persistenti stanno mettendo in difficoltà anche il litorale romano. A Fiumicino si registrano allagamenti in diverse zone, con un albero caduto su via di Torrimpietra in direzione Torrimpietra. Strade sommerse dall’acqua a Focene — tra Mare Nostrum e viale di Focene — e a Isola Sacra, dove tombini fognari risultano in sofferenza, in particolare sul Lungomare della Salute e in piazzale Molinari. A causa delle avverse condizioni meteo sono stati annullati eventi pubblici: la Befana Isolana e il “Presepe Vivente” previsto a Testa di Lepre.

Situazione critica anche nel Cassinate. A Cassino otto persone sono state evacuate dalle loro abitazioni e messe in sicurezza per i numerosi allagamenti provocati dalle piogge. Nella zona industriale l’acqua ha raggiunto in alcuni immobili i 50 centimetri di altezza. Gli evacuati sono stati ospitati presso familiari residenti in aree considerate più sicure dal punto di vista idrogeologico; le abitazioni restano sotto vigilanza per prevenire sciacallaggi. È in corso una ricognizione per verificare la funzionalità dei canali di scolo e dei sottopassi cittadini.

A Ceprano il sindaco Marco Colucci poco fa ha deciso l’attivazione del Coc, il centro Operativo Comunale per il coordinamento della Protezione Civile. Il personale ed i volontari sono stati mobilitati dalle ore 20 di stasera fino alla fine dell’emergenza. A Castro dei Volsci invece si sta facendo la conta dei danni provocati dalla frana che ha interessato un muro di contenimento su via San Rocco. Qui ha ceduto un muro di contenimento e qualche decina di metri cubi di terra e pietrame sono franate sul parcheggio sottostante danneggiando quattro auto. Nessuno è rimasto ferito. La strada risulta al momento ancora interdetta al traffico ed al passaggio dei pedoni, a causa del perdurare delle pioggie e quindi dei rischi. Sul posto sta operando il personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale per la messa in sicurezza mentre i carabinieri si stanno occupando degli accertamenti.

Gli effetti del maltempo si estendono anche fuori regione. A L’Aquila, in località Sant’Antonio, un sopralluogo tecnico ha accertato infiltrazioni d’acqua in due alloggi del progetto Case, realizzati dopo il sisma del 2009. Le verifiche dei Vigili del fuoco hanno portato alla dichiarazione di inagibilità e all’evacuazione degli occupanti. Sulla base della relazione tecnica, il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore ai lavori pubblici Vito Colonna hanno definito interventi urgenti e disposto una sistemazione temporanea per gli inquilini presso il Centro servizi anziani e l’Hotel canadian, assicurando il monitoraggio costante della situazione.