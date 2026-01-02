Arrestato dai carabinieri un 37enne sospettato di avere messo a segno quattordici furti ai danni di anziani a Pinerolo, in provincia di Torino. La tecnica era quella di avvicinare le vittime agli sportelli bancomat, convincerle che i dispositivi non stessero funzionando e impossessarsi di nascosto del denaro che invece avevano erogato regolarmente. Gli episodi si sono verificati nel Pinerolese tra l’agosto e il novembre del 2025. L’indagine ha preso le mosse dopo la denuncia di un ottantenne derubato di 800 euro – ha detto – da un uomo che aveva finto di aiutarlo a eseguire l’operazione. Il 37enne è stato arrestato per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento.