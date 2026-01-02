Strage di Crans-Montana: tra i feriti c’è anche Eliot Thelen, calciatore del Pescara. “Ho visto cose orribili, il mio migliore amico sarà operato”

Il giovane ha riportato solo leggere ustioni alle dita della mano destra e già ieri è stato dimesso dall'ospedale

Nella strage di capodanno nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana è rimasto ferito anche Eliot Thelen, calciatore di origine lussemburghese che gioca nel Pescara under 19. Il ragazzo è riuscito a fuggire dal bar in fiamme, riportando solo leggere ustioni alle dita della mano destra. Nell’incendio sono rimasti uccise almeno 47 persone e sono 119 i feriti, tra cui 13 italiani (più altri sei dispersi). “Apprendiamo che, tra i feriti della tragedia di Capodanno avvenuta in Svizzera, c’è anche Eliot Thelen, calciatore della nostra Primavera. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime, a Eliot e alle altre persone coinvolte”. Così il Pescara Calcio su X a proposito del giovane calciatore della sua Primavera rimasto ferito a Crans Montana. “Ho visto cose orribili“, ha detto il ragazzo che è stato dimesso dall’ospedale già nella giornata di ieri. “Il mio migliore amico deve farsi operare – ha aggiunto – e un’altra amica è in rianimazione. Non mi sento bene”. Per lui tanta paura, ma anche il sollievo di esser riuscito a sfuggire alla strage.

Tra i feriti anche un altro calciatore: Tahirys Dos Santos del Metz

Non solo Eliot Thelen: tra i feriti della strage di Crans-Montana c’è anche un calciatore della Ligue 1 francese. Si tratta del 19enne Tahirys Dos Santos, che oggi gioca con il Metz. A renderlo noto la stessa società con un post su X. “L’intero club rivolge i suoi pensieri a Tahirys, in queste ore in cui combatte contro la sofferenza”, afferma la società francese. A differenza di Thelen, Dos Santos è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono peggiori rispetto al calciatore del Pescara.

L’aggiornamento sulle condizioni di Dos Santos è arrivata dal suo agente Christophe Hutteau, a RMC Sport: “Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva. È troppo presto per fare una diagnosi. Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova”. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania a Stoccarda con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato.