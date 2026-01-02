Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 16:04

Strage di Crans-Montana: tra i feriti c’è anche Eliot Thelen, calciatore del Pescara. “Ho visto cose orribili, il mio migliore amico sarà operato”

di Redazione Sport
Il giovane ha riportato solo leggere ustioni alle dita della mano destra e già ieri è stato dimesso dall'ospedale
Strage di Crans-Montana: tra i feriti c’è anche Eliot Thelen, calciatore del Pescara. “Ho visto cose orribili, il mio migliore amico sarà operato”
Icona dei commenti Commenti

Nella strage di capodanno nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana è rimasto ferito anche Eliot Thelen, calciatore di origine lussemburghese che gioca nel Pescara under 19. Il ragazzo è riuscito a fuggire dal bar in fiamme, riportando solo leggere ustioni alle dita della mano destra. Nell’incendio sono rimasti uccise almeno 47 persone e sono 119 i feriti, tra cui 13 italiani (più altri sei dispersi). “Apprendiamo che, tra i feriti della tragedia di Capodanno avvenuta in Svizzera, c’è anche Eliot Thelen, calciatore della nostra Primavera. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime, a Eliot e alle altre persone coinvolte”. Così il Pescara Calcio su X a proposito del giovane calciatore della sua Primavera rimasto ferito a Crans Montana. “Ho visto cose orribili“, ha detto il ragazzo che è stato dimesso dall’ospedale già nella giornata di ieri. “Il mio migliore amico deve farsi operare – ha aggiunto – e un’altra amica è in rianimazione. Non mi sento bene”. Per lui tanta paura, ma anche il sollievo di esser riuscito a sfuggire alla strage.

Tra i feriti anche un altro calciatore: Tahirys Dos Santos del Metz

Non solo Eliot Thelen: tra i feriti della strage di Crans-Montana c’è anche un calciatore della Ligue 1 francese. Si tratta del 19enne Tahirys Dos Santos, che oggi gioca con il Metz. A renderlo noto la stessa società con un post su X. “L’intero club rivolge i suoi pensieri a Tahirys, in queste ore in cui combatte contro la sofferenza”, afferma la società francese. A differenza di Thelen, Dos Santos è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono peggiori rispetto al calciatore del Pescara.

L’aggiornamento sulle condizioni di Dos Santos è arrivata dal suo agente Christophe Hutteau, a RMC Sport: “Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva. È troppo presto per fare una diagnosi. Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova”. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania a Stoccarda con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione