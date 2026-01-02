Il giocatore era presente nel locale dove è scoppiato l'incendio che ha distrutto le vite di 47 persone, presumibilmente tutti giovani, e ne ha ferite 112

C’è anche un calciatore della Ligue 1 francese fra le persone rimaste ferite nel rogo che ha distrutto il bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Si tratta del 19enne Tahirys Dos Santos in forza al Metz. A renderlo noto la stessa società con un post su X. “L’intero club rivolge i suoi pensieri a Tahirys, in queste ore in cui combatte contro la sofferenza”, afferma la società francese.

È devastante il bilancio della strage di Crans-Montana che ha distrutto le vite di 47 persone, presumibilmente tutti giovani, e ne ha ferite 112, alcuni in maniera molto grave con ustioni profonde. La tragedia è avvenuta nella notte di capodanno, nella località sciistica di lusso in Svizzera nel cuore delle Alpi, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. L’incendio devastante è stato probabilmente alimentato dal fenomeno del flashover, ovvero un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato.

L’aggiornamento sulle condizioni di Dos Santos è arrivata dal suo agente Christophe Hutteau, a RMC Sport: “Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva. È troppo presto per fare una diagnosi. Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova”. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania a Stoccarda con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato.

Sulla tragedia di Crans-Montana è intervenuto anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, originario proprio della Svizzera: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del tragico incendio che ha causato la morte di molte persone e il ferimento di decine di altre a Crans-Montana, nel Canton Vallese. Questa è una regione della Svizzera a me particolarmente cara e sono certo che la comunità locale saprà mobilitarsi per offrire tutto il sostegno possibile a chi ne ha bisogno. A nome di tutta la FIFA e della comunità calcistica mondiale, porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di tutte le persone colpite da questa tragedia”.