Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 12:34

Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1

di Redazione Sport
Il giocatore era presente nel locale dove è scoppiato l'incendio che ha distrutto le vite di 47 persone, presumibilmente tutti giovani, e ne ha ferite 112
Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1
Icona dei commenti Commenti

C’è anche un calciatore della Ligue 1 francese fra le persone rimaste ferite nel rogo che ha distrutto il bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Si tratta del 19enne Tahirys Dos Santos in forza al Metz. A renderlo noto la stessa società con un post su X. “L’intero club rivolge i suoi pensieri a Tahirys, in queste ore in cui combatte contro la sofferenza”, afferma la società francese.

È devastante il bilancio della strage di Crans-Montana che ha distrutto le vite di 47 persone, presumibilmente tutti giovani, e ne ha ferite 112, alcuni in maniera molto grave con ustioni profonde. La tragedia è avvenuta nella notte di capodanno, nella località sciistica di lusso in Svizzera nel cuore delle Alpi, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. L’incendio devastante è stato probabilmente alimentato dal fenomeno del flashover, ovvero un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato.

L’aggiornamento sulle condizioni di Dos Santos è arrivata dal suo agente Christophe Hutteau, a RMC Sport: “Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva. È troppo presto per fare una diagnosi. Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova”. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania a Stoccarda con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato.

Sulla tragedia di Crans-Montana è intervenuto anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, originario proprio della Svizzera: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del tragico incendio che ha causato la morte di molte persone e il ferimento di decine di altre a Crans-Montana, nel Canton Vallese. Questa è una regione della Svizzera a me particolarmente cara e sono certo che la comunità locale saprà mobilitarsi per offrire tutto il sostegno possibile a chi ne ha bisogno. A nome di tutta la FIFA e della comunità calcistica mondiale, porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di tutte le persone colpite da questa tragedia”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione