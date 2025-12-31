Un’enclave italiana nel calcio greco: alla scoperta del PAOK, la squadra di Salonicco che vuole battere Atene

Si autodefiniscono “squadra contro il sistema”. Le loro tre principali rivali – Olympiacos, Panathīnaïkos e AEK Atene – giocano a 500 chilometri di distanza. E il loro legame con (il) Napoli è ben riconoscibile nei numeri e nello stile. All’estremo nord della Grecia, al confine con la Macedonia, la città di Salonicco è meta turistica e attrazione sportiva. Merito del Panthessalonikeios Athlītikos Omilos Kōnstantinoupolitōn, società polisportiva meglio conosciuta come PAOK. La squadra di calcio, tra le più antiche del territorio ellenico, è tra le favorite per la vittoria finale del campionato e gioca in Europa League. E da qualche mese è il nucleo dell’enclave calcistica italiana più importante del paese.

Un po’ di storia

Fondata nell’aprile del 1926 dai fuggitivi di Istanbul durante la guerra Greco–turca, i colori sociali sono scelti per simboleggiare la tristezza dei conflitti (il nero) e la speranza di una rinascita (il bianco). Attualmente al 52esimo posto nel ranking UEFA, il proprietario russo Ivan Savvidis – con la CEO Maria Goncharova – ha inaugurato un’era che dalle parti di Salonicco non si era mai vista. Dal 2012, infatti, il PAOK ha vinto tanti titoli quanti ne aveva alzati negli 87 anni precedenti. Famosa in tutta Europa per il calore dei tifosi e per la suggestiva storia dello stadio Toumba (dal greco tymvos, ovvero tomba), il PAOK è tornato a competere (e a vincere) con le potenze del campionato greco.

L’enclave italiana

La Grecia è diventata per un calciatore – o dirigente – italiano è una nuova opportunità per rimettersi in gioco. È tappa fondamentale di una carriera che ha ancora tanto da offrire. Lo sanno bene il difensore Alessandro Vogliacco e il centrocampista Alessandro Bianco: gli ex Genoa e Monza, dopo l’esperienza in Serie A, hanno deciso di mettersi alla prova in un contesto diverso, ma stimolante. Se si parla di impulso, non si può non citare il responsabile scouting Matteo Serra. Ex Juventus dal cuore sardo, la sua è stata una scelta professionale che gli permette di guardare oltre e di vivere la vita da dirigente sotto un’altra prospettiva. Al fianco di un italiano “adottato” (perché ha vissuto molti anni nel nostro paese) come Razvan Lucescu – figlio del più noto Mircea – c’è il vice allenatore Gianpaolo Castorina, ex Entella.

Napoli e Maradona

C’è poi un filo rosso che collega Salonicco a Napoli. Club e città, infatti, hanno somiglianze con la squadra azzurra: per l’anno di fondazione (1926), il numero di campionati vinti (4) e per una spiccata multiculturalità. Il loro ideale “gemellaggio” nasce più precisamente nella stagione 1988/1989. In Coppa Uefa il PAOK ospita il Napoli di Maradona per il primo turno della competizione: un evento storico e unico nel suo genere che lega ancora oggi le due tifoserie. El Diez segna su calcio di rigore e in città i tifosi gli rendono omaggio qualche anno più tardi dedicandogli un murales all’esterno di una scuola. Quel quartiere, oggi, è luogo di pellegrinaggio e un momento per ricordare la sua presenza a Salonicco negli anni d’oro della sua carriera. Parte della curva, inoltre, come a Napoli, si identifica con il #31, simbolo di appartenenza e memoria. Ben riconoscibile tra i graffiti sui muri esterni del Toumba.

Oltre al calcio c’è anche un aspetto culturale che le accomuna: la passione della gente e il flusso caotico del centro città. E non è solo apparenza, perché sono gli stessi cittadini a sentirsi “napoletani”. E anche gli italiani che sono arrivati da qualche mese pensano lo stesso: “Sembra di camminare tra le vie napoletane”. Per chi tifano gli abitanti di Salonicco in Italia? La risposta è ovvia.

Salonicco non è la classica città europea globalizzata e ricostruita con lo stampino. Il centro abitato offre ricchi siti archeologici e resti di una storia millenaria. Fortemente legati alle loro origini macedoni (per questioni storiche e geografiche), il senso di appartenenza influenza una comunità intera e una società di calcio solida nelle idee e nella filosofia. Città portuale sul Mar Egeo con influenze romano-bizantine, a Salonicco c’è uno dei club più identitari dell’intera Grecia. Che però ha anche un po’ di Italia.