12:57

Macugnaga, incidente a una funivia sul monte Rosa: tre feriti, cento passeggeri bloccati. “La cabina non ha frenato”

di Redazione Cronaca
Stando alle prime informazioni disponibili, la cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione di monte, schiantandosi contro un muro. L'impianto era stato riaperto nel 2023
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, stazione sciiistica nel comprensorio del Monte Rosa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Stando alle prime informazioni disponibili, la cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione di monte, a circa 2.800 metri di altitudine, schiantandosi contro un muro. Il contraccolpo dell’impatto ha interessato anche la cabina che faceva il percorso parallelo verso valle. I feriti sono stati immediatamente soccorsi da un medico e un infermiere – che si trovavano casualmente in zona – e poi evacuati con l’elicottero sanitario: non sono in pericolo di vita. Dopo l’incidente, l’intero impianto è rimasto fermo: i circa cento passeggeri, di cui 94 turisti e cinque dipendenti, sono attualmente bloccati e verranno evacuati con gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. Sul posto anche gli equipaggi del Soccorso alpino.

La funivia, inaugurata nel 1962, era stata riaperta nel 2023 dopo lavori di revisione durati alcuni mesi e costati due milioni di euro. “Abbiamo avuto un inconveniente tecnico. Dalle prime informazioni l’impianto non ha correttamente decelerato e ha urtato la barriera di stazione”, spiega all’Ansa Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, la società che gestisce la funivia. Dopo l’impatto, aggiunge, sono entrati in funzione i sistemi di emergenza: “Per fortuna non c’è nessun ferito grave, nessuno è in pericolo di vita. Da quel che so sono sei le persone coinvolte dal punto di vista sanitario. Avevamo alcune persone in cabina, in questo momento non so dire esattamente quante, e quella che ha riportato le ferite più serie è un 59enne che ha una ferita al braccio. Altre hanno avuto piccole escoriazioni“. Anche l’impianto “non ha riscontrato grossi danni, ma dovremo fare le opportune verifiche”, afferma.

