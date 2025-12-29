L'accaduto a Bassano del Grappa. La vittima si chiamava Giuseppe Mocellin e aveva 53 anni. L'incidente davanti ai suoi due genitori e ai fratelli

Sarebbe stato un boccone andato di traverso a uccidere Giuseppe Mocellin, di 53 anni, sabato sera a Bassano del Grappa. L’uomo è morto in una pizzeria del comune vicentino, l’Arcobaleno, davanti agli occhi dei familiari riuniti per una cena comune in onore della madre, Maria Rosa, presente anche lei.

Come riporta Il giornale di Vicenza Giuseppe – conosciuto da tutti come “Moretto” – avrebbe accusato gravi difficoltà respiratorie dopo che un pezzo dell’alimento che stava masticando gli si è infilato nella trachea, ostruendola e bloccando la respirazione. Immediato l’intervento dei soccorsi. I familiari e il personale della pizzeria si sono subito impegnati nell’aiutare l’uomo e nell’avvisare i sanitari del San Bassiano, che hanno dovuto trasportare l’uomo in ospedale. Qui è morto Mocellin, dopo i tentativi di rianimazione.

La vittima era residente a Pove ed era il fratello di Alessandro Mocellin – il presidente delle Latterie Vicentine – che era presente al tavolo la sera di sabato. Insieme a lui papà Ezio, la mamma e gli altri fratelli Giovanni, Raffaele e Daniele. I funerali sono previsti per mercoledì 31 alle 10 nella parrocchia di Pove. Prevista la cremazione per il corpo dell’uomo.

La foto in alto è di archivio