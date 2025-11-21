“Ho avuto quasi attacchi di panico, sentivo un coltello tra stomaco e sterno. Poi ho scoperto come entrare in campo”: il racconto di Musetti

Il carrarino ha terminato la sua stagione al numero 8 del ranking Atp, ma ha raccontato le difficoltà mentali avute in passato e come è riuscito a migliorare nel corso dell'ultimo anno

“Mi ricordo benissimo che durante il mio percorso di crescita ho affrontato tanti step, ho avuto quasi attacchi di panico, momenti di tensione dove veramente sentivo un coltello tra lo stomaco e lo sterno”. A parlare è Lorenzo Musetti nel corso di un’intervista a Small talk, podcast ufficiale della Juventus. Il tennista ha terminato la sua stagione con le Atp Finals, dove è stato eliminato ai gironi prima di rinunciare alla Coppa Davis: troppa stanchezza e il figlio in arrivo a brevissimo. Ma nel podcast ufficiale bianconero si è aperto e raccontato senza filtri, parlando delle difficoltà a livello mentale nelle scorse stagioni.

“In quest’annata uno dei salti di qualità maggiori che ho fatto è stato proprio in questo campo, mentale. Sono migliorato nell’atteggiamento in campo ed è una cosa che mi risulta difficile perché sono uno che si accende molto facilmente, sono sensibile a determinate cose, anche al di fuori del campo. E visto ciò, ho fatto più fatica ad assimilare certe cose”, ha spiegato Musetti. Un aspetto che negli anni passati emergeva spesso e non consentiva al carrarino di acquisire continuità.

Ma ci sono stati dei momenti complicati per Lorenzo Musetti, che per un periodo non riusciva a gestire le emozioni in campo, soprattutto quando le cose non andavano bene. “Ho avuto quasi attacchi di panico. Mi giravo verso il mio box e dicevo ‘Non riesco a respirare, non riesco a giocare’. Negli anni ho imparato a gestire le situazioni pre gara, ho scoperto che entrare in campo con un certo stato d’animo è fondamentale. Oggi lavoro tanto negli esercizi di respirazione e lo faccio sempre di più”, ha spiegato Musetti.

Nel corso dell’intervista anche una parentesi su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “Io lavoro ogni giorno per arrivare al loro livello, ma ovviamente non è facile. È chiaro che loro siano un gradino sopra a tutti, ma anche meritatamente perché dimostrano la loro forza costantemente, ogni giorno. È quella la cosa più difficile”.