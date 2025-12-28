Trento, morto in ospedale il 31enne caduto in un crepaccio durante un fuoripista sulla Marmolada

L'escursionista romano era stato recuperato dal Soccorso alpino dopo ore di ricerca, ma è deceduto poche ore dopo il ricovero

È deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento il freerider 31enne romano travolto da una valanga e caduto in un crepaccio durante un fuoripista sulla Marmolada. L’incidente è avvenuto nella giornata di sabato: l’escursionista stava percorrendo sugli sci un traverso a una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando una valanga lo ha presumibilmente travolto, proiettandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti in zona.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13.45 da parte degli amici che si trovavano inizialmente con lui, ma che non avevano più sue notizie da circa mezz’ora. Si è messa in moto la macchina del Soccorso alpino, che ha individuato la valanga con l’elicottero e iniziato le ricerche, fino a ritrovare il 31enne ancora vivo ma in gravissime condizioni in profondità nel crepaccio. Quindi l’intervento dell’elisoccorso, l’intubazione e il volo d’emergenza fino all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove però il 31enne è deceduto alcune ore dopo.