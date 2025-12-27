Escursionista 31enne travolto da una valanga sulla Marmolada: recuperato in un crepaccio, è gravissimo

Il turista romano stava percorrendo sugli sci un traverso quando un distacco di neve lo ha trascinato in un crepaccio. Fondamentali le operazioni del Soccorso alpino, ora è ricoverato a Trento

Un escursionista romano è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere caduto in un crepaccio sulla Marmolada. Il 31enne stava percorrendo sugli sci un traverso a una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando un distacco di neve lo ha travolto, rovesciandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti.

La chiamata al 112 – comunica il Soccorso alpino e speleologico del Trentino – è arrivata intorno alle 13.45 da parte degli amici che si trovavano inizialmente con lui, ma che non avevano più sue notizie da circa mezz’ora. La Centrale unica di emergenza ha allertato la Stazione Alta Fassa del Soccorso alpino e chiesto l’intervento dell’elicottero che, durante un primo sorvolo, ha subito individuato la valanga che scaricava dentro un crepaccio.

La ricerca con unità cinofile e dieci operatori portata avanti lungo tutto il corso del pomeriggio ha riguardato sia la valanga nel suo insieme che il fondo del crepaccio. Il giovane è stato infine individuato all’interno del crepaccio, in un punto estremamente profondo. L’elicottero ha dunque sbarcato sul posto l’equipe sanitaria, mentre i soccorritori presenti procedevano alla difficoltosa estrazione dello sciatore, che è stato elitrasportato d’urgenza dapprima in piazzola a Canazei, dov’è stato intubato, e successivamente, in gravi condizioni, all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento di ricerca e soccorso si è concluso alle 17.30.

Immagine d’archivio