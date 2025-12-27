L'aggressore ha agito con il volto coperto: i carabinieri della compagnia di Salerno sono al lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente di quanto accaduto

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, è stato aggredito violentemente. Carmine Siano è stato colpito con un bastone o forse con una spranga da uno sconosciuto mentre si trovava in strada non lontano da casa propria.

L’aggressione è avvenuta attorno alle 20.45 del 26 dicembre. Ancora da capire l’identità dell’aggressore, che ha agito con il volto coperto, così come i motivi del gesto, al momento sconosciuti.

Siano, amministratore del piccolo comune di poco più di 1000 abitanti ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ospedale a Salerno: l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova ora ricoverato nel reparto di ortopedia. Il primo cittadino ha riportato una frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, una frattura composta dell’arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso.

“Solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito vicino casa. Atto di violenza inaccettabile: conferma la necessità di tenere alta l’attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci non saranno lasciati soli”, ha commentato su X il sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci, Gaetano Manfredi.

Intanto i carabinieri della compagnia di Salerno sono al lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente di quanto accaduto.