La guerra sul calcio argentino: imputato il presidente federale Tapia, Milei vuole riformare lo statuto delle società

Tre inchieste stanno travolgendo i vertici dell'Afa: la prima imputazione è per evasione fiscale. Sullo sfondo le mire del governo, che vuole introdurre le società per azioni

È ormai guerra aperta tra Javier Milei e il calcio albiceleste. La giustizia argentina ha formalmente imputato il presidente e il tesoriere della Federcalcio (Afa) – Claudio “Chiqui” Tapia e Pablo Toviggino – nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale. Si tratta della prima di tre inchieste aperte negli ultimi giorni che coinvolgono i vertici della federazione calcistica. Ma l’Afa respinge tutte le accuse, denunciando appunto un “attacco coordinato” da parte del governo del presidente Milei.

Le accuse ai vertici della Federcalcio

Tapia e il suo tesoriere sono imputati per presunta indebita ritenzione di contributi previdenziali e altri tributi. Il procedimento nasce da una denuncia della Direzione generale delle imposte (Dgi) e riguarda mancati versamenti per oltre 19.000 milioni di pesos, pari a circa 13 milioni di dollari, riferiti agli ultimi due anni.

Le presunte irregolarità riguardano ritenute su Iva, imposta sul reddito e contributi pensionistici, nel periodo compreso tra marzo 2024 e settembre 2025. La normativa argentina prevede per questi reati pene detentive da due a sei anni. Secondo l’accusa, considerate le dimensioni economiche dell’Afa e l’entità delle somme contestate, l’indagine potrebbe essere estesa anche ad altri membri del consiglio direttivo.

Le tre inchieste contemporanee

Le altre indagini riguardano presunte irregolarità finanziarie legate alla società Sur Finanzas – di proprietà dell’imprenditore Ariel Vallejo e legata a doppio filo al presidente della Afa – e l’acquisto di un immobile di lusso nella provincia di Buenos Aires. Le accuse vanno dal riciclaggio di denaro al presunto occultamento di beni. L’inchiesta della magistratura ha preso il via a partire da una presunta manovra di riciclaggio per 880 miliardi di pesos (circa 500 milioni di euro) in cui la società Sur Finanzas appare come la piattaforma principale della movimentazione del denaro.

Le mire di Milei: cosa c’è dietro lo scontro

Il confronto tra l’esecutivo e la federazione va avanti da oltre un anno. La senatrice della maggioranza ed ex ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha presentato a metà dicembre un esposto presso la Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) chiedendo l’apertura di un’indagine interna su presunte violazioni del Codice Etico e della Politica Anticorruzione nei confronti del presidente dell’Afa Tapia. Ma sullo sfondo c’è lo scontro aperto tra governo e Afa per il progetto di Milei di riformare lo statuto delle società calcistiche argentine (oggi società civili senza scopo di lucro) e consentire l’ingresso di Società per azioni sul modello del calcio inglese. Un’iniziativa che si è tuttavia scontrata con una forte resistenza della Federcalcio e anche della maggioranza dei club argentini.