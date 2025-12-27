Dopo la doppia bocciatura della Corte d’appello e del tribunale dei minori, gli avvocati di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno presentato una nuova istanza contro l’ordinanza che ha sospeso la loro responsabilità genitoriale e stabilito l’allontanamento dei tre figli in una struttura protetta. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solina hanno inoltre nominato i propri consulenti di parte dopo che i giudici hanno disposto una perizia psichiatrica per la coppia: si tratta della psicologa Martina Aiello e dello psichiatra Tonino Cantelmi. Quest’ultimo è un volto noto anche a livello mediatico: professore associato della università Pontificia Gregoriana, presidente di associazioni professionali cattoliche e nominato nel 2020 da Papa Francesco come “Consultore del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale”.

Nella nuova istanza contro l’allonatanamento dei figli alla coppia che viveva nel bosco di Palmoli (Chiedi), gli avvocati allegano alcune foto in cui i bambini si trovano in situazioni quotidiane, dal supermercato ai giochi nel centro commerciale. In particolare un’immagine – pubblicata oggi dal quotidiano il Centro – mostra i minori che mangiano un gelato in coppetta utilizzando i cucchiaini di plastica. Una foto che vorrebbero usare per confutare l’opposizione della mamma all’uso di oggetti di plastica. Posizione che ha inciso anche durante il ricovero in ospedale dopo l’intossicazione da funghi, occasione in cui – come è riportato dai giudici – Birmingham chiese di non utilizzare il sondino naso-gastrico proprio perché in plastica.

Nella stessa istanza, inoltre, viene stigmatizzato il presunto rapporto conflittuale che si sarebbe instaurato tra la mamma dei bambini e l’assistente sociale nominata sul caso. Frizioni che, secondo la tesi dei legali, avrebbero portato alla “mancanza di collaborazione” o “chiusura ideologica” rinvenuta dai giudici nella sentenza con cui hanno rigettato il ricorso della famiglia. Nei mesi scorsi i genitori sono stati affiancati dagli assistenti sociali, ma fin dall’inizio si sono mostrati contrari a collaborare e anche dopo l’udienza cautelare hanno rifiutato incontri e colloqui. Una ritrosia usata anche nei confronti dei difensori, tanto che il primo avvocato della coppia Giovanni Angelucci ha rimesso il mandato.