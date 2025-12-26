Il mondo FQ

Rider investito a Roma, individuata la donna che era scappata dopo l’incidente

di Redazione Cronaca
Aveva investito un corriere in viale Eritrea, scappando senza prestare soccorso al ciclista, un cittadino di nazionalità afgana di 35 anni, rimasto ferito
Aveva investito un rider, dandosi alla fuga dopo l’incidente. È stata individuata e denunciata la conducente dell’auto che il 12 dicembre ha investito un corriere in viale Eritrea a Roma, scappando senza prestare soccorso al ciclista, un cittadino di nazionalità afgana di 35 anni, rimasto ferito.

A trovare la donna sono stati gli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale. Dopo aver avviato tutti gli accertamenti nell’area dell’incidente e analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali, sono risaliti alla targa del veicolo e alla sua proprietaria, una donna italiana di 59 anni che risultava però irreperibile. La polizia locale è riuscita a individuare un collegamento con un parente che abitava nel quartiere Trieste dove dopo alcuni giorni di appostamenti la donna è stata rintracciata. È stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso.

