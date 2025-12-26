Rider investito a Roma, individuata la donna che era scappata dopo l’incidente

Aveva investito un rider, dandosi alla fuga dopo l’incidente. È stata individuata e denunciata la conducente dell’auto che il 12 dicembre ha investito un corriere in viale Eritrea a Roma, scappando senza prestare soccorso al ciclista, un cittadino di nazionalità afgana di 35 anni, rimasto ferito.

A trovare la donna sono stati gli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale. Dopo aver avviato tutti gli accertamenti nell’area dell’incidente e analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali, sono risaliti alla targa del veicolo e alla sua proprietaria, una donna italiana di 59 anni che risultava però irreperibile. La polizia locale è riuscita a individuare un collegamento con un parente che abitava nel quartiere Trieste dove dopo alcuni giorni di appostamenti la donna è stata rintracciata. È stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso.