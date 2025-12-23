“Buonasera a tutti!”: il saluto dei banditi mentre rapinano il supermercato a Cerignola

Armati e a volto coperto, hanno fatto irruzione davanti a clienti e dipendenti, per portare via l’incasso. Prima, però, si sono annunciati: “Buonasera a tutti!”, hanno detto all’ingresso del supermercato come si può facilmente ascoltare nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza che pubblichiamo per gentile concessione del sito L’Immediato.

Il colpo – il cui bottino non è stato reso noto – è avvenuto sabato sera a Cerignola, in un supermercato di via Corsica. All’opera c’erano due banditi che hanno minacciato il personale, intimando la consegna dell’incasso della giornata. L’azione è stata rapida e violenta, poi i rapinatori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.