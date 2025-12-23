Sentenza di “non doversi procedere”. Così si è concluso l’ennesimo processo a carico di Fabio Anobile. Il 32enne, noto campione paralimpico di ciclismo, come riportato da Fanpage era accusato di aver truffato un uomo, intascando 8mila euro senza consegnargli i due orologi promessi. Ma Anobile è irreperibile dal 18 gennaio 2024, anche per il Comune di Cantù (in provincia di Como), dove ha vissuto per un lungo periodo della sua vita.

L’appartamento in cui viveva in via Francesco Baracca, infatti, risulta non abitato e il suo nome non appare né sul citofono né sulla buca delle lettere. Il processo nei suoi confronti potrà essere riaperto solo nel caso in cui venga ritrovato entro il 17 ottobre 2034. Come riportato dal quotidiano La Provincia Unica, il 22 dicembre 2024 si sarebbe dovuta tenere un’udienza per un nuovo processo a carico di Anobile, sempre per truffa. La presunta vittima, secondo l’accusa, avrebbe conosciuto Anobile dopo le Paralimpiadi di Tokyo.

L’atleta gli avrebbe detto di essere sponsorizzato da Rolex, ma che anziché ricevere denaro in contanti, gli sarebbero stati consegnati orologi da rivendere. L’uomo, convinto da questa versione, avrebbe consegnato 8mila euro ad Anobile, senza però mai ricevere gli orologi promessi.

Nonostante ciò, Anobile risulta essere irreperibile. Il suo appartamento di Cantù è stato abbandonato e – secondo le autorità comunali – è da gennaio 2024 che non si hanno sue notizie. Di conseguenza, il giudice del Tribunale di Como ha emesso una sentenza di “non doversi procedere”, poiché non ci sono prove che il 32enne fosse a conoscenza delle nuove accuse a suo carico. Se Anobile dovesse essere rintracciato prima del 17 ottobre 2034, il processo potrebbe essere riaperto immediatamente.

I successi sportivi

Durante la sua carriera sportiva, Anobile ha ottenuto diversi successi, tra cui tre medaglie di bronzo ai Mondiali su strada, due su pista, un argento ai Mondiali di strada a Maniago, un oro in Portogallo e un bronzo ai Giochi Paralimpici di Londra nel 2016. Tuttavia, a partire dal 2021, ha iniziato a trovarsi coinvolto in problemi legali.

Nel mese di aprile scorso, infatti, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Monza a 16 mesi di carcere per truffa, accusato di aver incassato migliaia di euro da amici e conoscenti, promettendo loro biciclette, orologi e dispositivi elettronici che però non sono mai stati consegnati.