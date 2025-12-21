Tragedia nel pomeriggio domenica 21 dicembre a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 40 anni ha ucciso a coltellate la compagna, coetanea, per poi togliersi la vita. L’episodio si è verificato in un’abitazione situata in via Ragone. Secondo le ricostruzioni, l’aggressore, Diego Di Domenico, ha colpito almeno 6 volte con un coltello da cucina Anna Tagliaferri, prima di salire sul tetto dell’edificio e lanciarsi nel vuoto. La vittima era nota imprenditrice locale, titolare della storica pasticceria Tirreno.

L’uomo è deceduto sul colpo a causa dell’impatto in un cortile adiacente, mentre la donna è spirata poco dopo il ricovero presso il vicino ospedale di Cava de’ Tirreni per le gravissime lesioni riportate nell’aggressione. Al femminicidio ha assistito la madre della vittima, una donna di 75 anni che è rimasta ferita nel tentativo di interporsi per difendere la figlia.

L’anziana testimone è stata soccorsa e non risulta essere in pericolo di vita. Sebbene alcune testimonianze indichino i due come conviventi, altre fonti riferiscono che la coppia non vivesse insieme. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il sindaco Vincenzo Servalli, che è giunto sul posto, si legge nel messaggio postato sui social, “sgomento per l’accaduto, sospende tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione”.