Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:36

Rubano un auto ma lasciano acceso il Gps. Rintracciati, fuggono a piedi: fermato un minorenne a Palermo

di Redazione Cronaca
A dare l'allarme il proprietario dell'auto che ha fornito in tempo reale ai carabinieri informazioni sulla posizione della vettura. L'arresto è avvenuto nel quartiere Borgo Nuovo
Rubano un auto ma lasciano acceso il Gps. Rintracciati, fuggono a piedi: fermato un minorenne a Palermo
Icona dei commenti Commenti

Era andato a segno il furto d’auto commesso da tre malviventi a Palermo. Non fosse stato per un piccolo ma decisivo dettaglio: il Gps del veicolo rimasto accesso. E così, il tentato colpo è terminato con una rocambolesca fuga a piedi che ha condotto uno dei tre responsabili – un minorenne – nelle mani dei carabinieri del Nucleo radiomobile. Il ragazzo è stato arrestato per tentato furto aggravato, dopo una segnalazione arrivata al 112.

Il proprietario dell’automobile, infatti, era rimasto collegato al suo Gps e così ha tempestivamente fornito informazioni e indicazioni alla centrale operativa. I carabinieri sono stati informati in tempo reale della posizione dell’auto rubata e sono intervenuti nel quartiere Borgo Nuovo. Alla vista dei militari, i tre sono fuggiti a piedi ed è nato un inseguimento culminato in un arresto.

Il giovane fermato, dopo le prassi giuridiche, è stato condotto all’Istituto penitenziario minorile Malaspina, mentre non si hanno ancora notizie sui suoi due complici.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione