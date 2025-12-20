Era andato a segno il furto d’auto commesso da tre malviventi a Palermo. Non fosse stato per un piccolo ma decisivo dettaglio: il Gps del veicolo rimasto accesso. E così, il tentato colpo è terminato con una rocambolesca fuga a piedi che ha condotto uno dei tre responsabili – un minorenne – nelle mani dei carabinieri del Nucleo radiomobile. Il ragazzo è stato arrestato per tentato furto aggravato, dopo una segnalazione arrivata al 112.

Il proprietario dell’automobile, infatti, era rimasto collegato al suo Gps e così ha tempestivamente fornito informazioni e indicazioni alla centrale operativa. I carabinieri sono stati informati in tempo reale della posizione dell’auto rubata e sono intervenuti nel quartiere Borgo Nuovo. Alla vista dei militari, i tre sono fuggiti a piedi ed è nato un inseguimento culminato in un arresto.

Il giovane fermato, dopo le prassi giuridiche, è stato condotto all’Istituto penitenziario minorile Malaspina, mentre non si hanno ancora notizie sui suoi due complici.