Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:17

“Bambino di 11 anni violentato dai compagni fuori dalla scuola”: indaga la Procura dei minori di Palermo

di Redazione Cronaca
L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in una paese delle Madonie, in provincia di Palermo. A denunciare la vicenda sono stati i genitori
“Bambino di 11 anni violentato dai compagni fuori dalla scuola”: indaga la Procura dei minori di Palermo
Icona dei commenti Commenti

Sarebbe stato violentato fuori dalla scuola da un gruppo di ragazzini che frequentano il suo stesso istituto. La vittima, secondo quanto riporta Repubblica Palermo, è un bambino di 11 anni. L’episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in una paese delle Madonie, in provincia di Palermo.

A denunciare la vicenda sono stati i genitori dell’11enne. Il bambino, tornato da scuola, aveva segni di violenza e si è confidato con la madre che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese. I medici hanno messo in atto i protocolli per le vittime di violenza sessuale: le visite e gli esami avrebbero confermato la presenza di lesioni compatibili con gli abusi.

La Procura per i minorenni di Palermo indaga per ricostruire l’accaduto e ascolterà la vittima alla presenza di uno psicologo. La polizia giudiziaria ha subito iniziato ad acquisire una serie di riscontri alla denuncia dei genitori. Si lavora anche per identificare i componenti del branco: alcuni sarebbero qualche anno più grandi della vittima.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione