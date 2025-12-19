“Bambino di 11 anni violentato dai compagni fuori dalla scuola”: indaga la Procura dei minori di Palermo
Sarebbe stato violentato fuori dalla scuola da un gruppo di ragazzini che frequentano il suo stesso istituto. La vittima, secondo quanto riporta Repubblica Palermo, è un bambino di 11 anni. L’episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in una paese delle Madonie, in provincia di Palermo.
A denunciare la vicenda sono stati i genitori dell’11enne. Il bambino, tornato da scuola, aveva segni di violenza e si è confidato con la madre che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese. I medici hanno messo in atto i protocolli per le vittime di violenza sessuale: le visite e gli esami avrebbero confermato la presenza di lesioni compatibili con gli abusi.
La Procura per i minorenni di Palermo indaga per ricostruire l’accaduto e ascolterà la vittima alla presenza di uno psicologo. La polizia giudiziaria ha subito iniziato ad acquisire una serie di riscontri alla denuncia dei genitori. Si lavora anche per identificare i componenti del branco: alcuni sarebbero qualche anno più grandi della vittima.