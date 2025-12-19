Il match ha visto gli uomini di Chivu incapaci di sbloccarsi nei momenti decisivi: tre rigori sbagliati hanno condannato i nerazzurri

La finale della Supercoppa Italiana 2025 sarà Napoli-Bologna. Le milanesi escono di scena già in semifinale, con l’Inter eliminata ai rigori dalla squadra emiliana. Il match ha visto gli uomini di Chivu incapaci di sbloccarsi nei momenti decisivi: tre rigori sbagliati hanno condannato i nerazzurri, che non sono riusciti ad accedere all’ultima partita. A vincere sono stati i rosso-blu: Ciro Immobile ha spiazzato Josep Martinez dagli undici metri e i felsinei hanno così battuto la squadra milanese 3-2 ai rigori, con un risultato complessivo di 4-3 dopo i calci di rigore.

I tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1 e il regolamento del mini torneo prevede che si vada subito ai tiri dagli undici metri, senza passare dai supplementari. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 5′ del primo tempo con Marcus Thuram (nella foto), ma sono stati raggiunti al 35′ da un rigore trasformato da Orsolini per un fallo di mano di Bisseck assegnato dopo l’intervento del Var. Nel secondo tempo lo stesso Var ha portato alla revoca di un rigore assegnato all’Inter per un presunto fallo di Heggem su Bonny.

La gara

In avvio di gara c’è qualche cambio per Chivu che dà spazio a Martinez in porta, con de Vrij al posto di Akanji, e la sorpresa più grande è la panchina di Lautaro Martinez, con Bonny ad affiancare Thuram. Italiano invece rispetto all’ultima contro la Juventus, cambia tre quarti dell’attacco. Dentro dal 1′ Castro, Bernardeschi e Odgaard e Orsolini resta titolare. Un cambio anche dietro con Holm a fare il terzino al posto di Zortea.

Inizio bruciante dell’Inter va subito in vantaggio con il destro al volo di Thuram sull’assist di Bastoni per l’1-0. Al 4′ ancora Inter vicina al raddoppio con Bonny che salta Lucumì e va al tiro con il sinistro ma non trova la porta di Ravaglia, anche se Bonny era in fuorigioco sul cross di Dimarco. Il Bologna risponde al 7′ con Orsolini che calcia però malissimo sul secondo palo e il pallone termina a lato. Al 15′ ci prova Bastoni ma calcia a lato.

Ancora Bologna al 22′ con Bernardeschi che va al tiro da dentro l’area, forte ma centrale e impegna Martinez. Anche la squadra di Chivu però non disdegna di affondare e al 26′ scambio Zielinski-Dimarco, palla di ritorno per il polacco che calcia da due passi ma Ravaglia dice di no. Poi Bonny non riesce ad approfittarne della ribattuta. Al 35′ il Bologna pareggia con Orsolini su calcio di rigore, assegnato, dopo revisione al Var per un fallo di mano di Bisseck.

In pieno recupero ancora Inter pericolosa con di Dimarco da dentro l’area, ma salva Lucumì. Ad inizio ripresa Bologna vicino al vantaggio. Al 55′ de Vrij mette in difficoltà Martinez che, per un attimo perde il pallone, e lo ritrova all’ultimo istante prima che Castro lo depositi in rete. Pericolo scampato. Al 56′ Inter pericolosa con il sinistro di controbalzo di Dimarco, ma Ravaglia si oppone. Al 59′ l’Inter potrebbe passare avanti ma l’arbitro Chiffi revoca, dopo il controlla al var, un rigore assegnato ai nerazzurri per un ipotetico fallo su Bonny.

All’80’ ci prova Lautaro Martinez da poco entrato con un destro di potenza, ma Ravaglia è attento e manda in angolo. L’Inter spinge e all’82′ sinistro da fuori di Dimarco che sfiora il palo. Ancora Inter vicina al gol all’85′ ma De Vrij si divora il gol non trovando la porta con il suo colpo di testa. Al 91′ il Bologna potrebbe beffare i nerazzurri nel recupero ma Martinez salva l’Inter respingendo in tuffo la conclusione a giro di Fabbian.

Si va ai calci di rigore e dopo i gol di Lautaro Martinez da una parte e Ferguson dall’altra, arrivano gli errori, complici anche le prodezze dei portieri, di Bastoni, Barella e Bonny tra i nerazzurri e di Moro e Miranda tra i rossoblu, poi Segnano Rowe, De Vrij e infine Immobile a regalare la finale alla squadra di Italiano.