Le elaborazioni di Emg - Tra i temi prioritari restano sanità e lavoro. E gli schieramenti sono molto vicini: distacco inferiore ai 3 punti

Il premierato è al momento parcheggiato in qualche garage del Parlamento. Ma se davvero un giorno il centrodestra portasse la riforma ad approvazione definitiva, con i consensi di oggi, Giuseppe Conte potrebbe dare del filo da torcere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, molto di più di quanto potrebbe fare Elly Schlein. Secondo un sondaggio Emg in un eventuale duello testa a testa la premier e il leader del M5s sarebbero separati da circa 3 punti percentuali, che in rilevazioni di questo tipo sono quasi nulla. Meloni vincerebbe con distacco, invece, se la sua diretta rivale fosse la segretaria del Pd. Come ha spiegato lo stesso Fabrizio Masia si tratta di poco più di un “gioco” perché attualmente il sistema elettorale è del tutto diverso e in più si dovrebbe avere una sfida diretta tra due leader, circostanza che nell’attuale scenario politico non esiste. Però i dati confermano l’autorevolezza e la fiducia di cui Conte, nonostante le percentuali del M5s un po’ inchiodate intorno al 13 per cento, gode nell’opinione pubblica.

‹ › 1 / 4 Sondaggi Emg ‹ › 2 / 4 Sondaggi Emg ‹ › 3 / 4 Sondaggi Emg ‹ › 4 / 4 Sondaggi Emg

Conte è in testa alla classifica di gradimento anche tra le varie figure che possono ambire a una leadership nel centrosinistra. Attenzione, però: il campione è complessivo, cioè ad esprimere una preferenza sono stati anche gli intervistati che rappresentano un sicuro elettorato di centrodestra. Ad ogni modo Conte è in vantaggio su Schlein e al terzo posto spunta la sindaca di Genova Silvia Salis. Pochi giorni fa un sondaggio condotto da YouTrend simile nella domanda ma ristretto agli elettori del cosiddetto campo largo aveva dato come risultato il primato – di poco – di Schlein davanti a Conte e Salis: tutti sarebbero racchiusi in soli 3 punti percentuali.

Quanto agli schieramenti secondo Emg il centrodestra sarebbe in vantaggio di poco meno di 3 punti, quindi la sfida sarebbe tutta da giocare. L’affluenza, se si votasse oggi, sarebbe in calo rispetto alle ultime Politiche: l’istituto di Masia la stima intorno al 55 per cento. Tra i temi prioritari degli elettori, come accade spesso, primeggiano la sanità, il lavoro, le tasse e l’aumento dei salari.