Milan-Como si gioca a Perth l’8 febbraio: l’annuncio ufficiale della Serie A. L’arbitro sarà asiatico

di Redazione Sport
La conferma del presidente Ezio Simonelli: "Con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri. Collina ci ha dato garanzie"
Ora è ufficiale: Milan-Como si gioca in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. La conferma arriva direttamente per bocca del presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli, che svela anche quale fosse l’ultimo nodo: quello legato all’arbitro. A dirigere la prima gara del massimo campionato italiano dall’altra parte del mondo sarà infatti un fischietto asiatico. Questa è una delle ultime condizioni poste dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. Alla fine la Serie A ha accettato, pur di dare il via libera a questo esperimento.

“Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri”, ha spiegato Simonelli ai microfoni di Sportmediaset prima del fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad tra Milan e Napoli. Decisivo sarebbe stato l’intervento dell’ex arbitro Pierluigi Collina, oggi presidente della Commissione Arbitrale della Fifa: “Mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto”, ha concluso Simonelli.

Milan-Como a Perth ha sollevato in questi mesi grandi polemiche e anche l’ostracismo dell’Uefa, che avrebbe volentieri vietato questo esperimento. L’iniziativa è dovuta al fatto che in quei giorni San Siro sarà occupato per le Olimpiadi di Milano-Cortina, quindi il Milan avrebbe dovuto comunque giocare in campo neutro. “Spero che sia una gara apripista in funzione di ciò che sarà il futuro del calcio, spero che non sia un caso isolato, altrimenti sarebbe un problema”, ha commentato l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, al microfono di Sportmediaset.

