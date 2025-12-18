Tra Camera e Senato, nel dibattito sul Consiglio Europeo sono stati diversi i temi di confronto, e di contrasto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’ex premier Giuseppe Conte. Armi, lobbisti, guerra in Ucraina e possibile utilizzo degli asset russi. Meloni accusa il Movimento 5 Stelle, Conte replica bollando come “ipocriti” i partiti di governo.