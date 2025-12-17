Il mondo FQ

Conte a Meloni: “Non serve Indiana Jones per cercare l’oro degli italiani, basta tassare i giganti del web” – Video

di Redazione Politica
L'intervento del leader del M5s dopo le dichiarazioni di Meloni alla Camera
“Abbiamo letto nelle scorse settimane che avete scatenato una caccia al tesoro, una caccia patriottica: la ricerca dell’oro di Bankitalia che appartiene agli italiani. Non serve Indiana Jones per cercare l’oro degli italiani, basta non andare a Washington e dire a Trump no alla tassazione dei giganti web americani, basta non mandare i membri di governo a parlare con le procure per fare gli sconti di oltre 2 miliardi ad Amazon”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre.

