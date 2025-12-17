Gimenez si opera alla caviglia e rovina i piani di mercato del Milan: ora l’unica alternativa è Füllkrug

L'attaccante messicano ha scelto l'intervento e quindi non può partire a gennaio. I rossoneri hanno dovuto puntare sul 32enne tedesco, che arriverà a poco ma deve recuperare a sua volta da un infortunio

L’ultima volta che si è visto in campo è stato il 28 ottobre: 62 minuti abbastanza incolori contro l’Atalanta. Poi, lo stop: il dolore alla caviglia era troppo e si era resa necessaria una terapia conservativa per provare a risolverlo. Così Santiago Gimenez si è fermato, senza una rete in campionato e con una sola in Coppa Italia. Stop. Un’involuzione pesantissima che l’attaccante, già sul mercato in estate, ha voluto ascrivere anche al problema fisico sostenendo quanto l’abbia rallentato, mese dopo mese. Fino a dover alzare bandiera bianca. Solo che la terapia non è bastata e si è resa necessaria l’operazione: l’intervento è già programmato per domani, giovedì 18 dicembre.

Giorni di consulti, decisione alla fine presa, in maniera anche molto personale: l’attaccante messicano ha scelto di farsi operare anche per non perdere il Mondiale della prossima estate. Che sarà in casa. Decisivo è stato il parere medico ricevuto in Olanda della giornata di lunedì: l’intervento terrà Gimenez fuori dai giochi per altri due mesi. Almeno altri due mesi. Una tempistica molto seria, che avrà di fatto due conseguenze per il Milan di Allegri: la prima è sul campo, con un’alternativa in meno in attacco da usare; la seconda è sul mercato.

Perché Gimenez, proprio come in estate, era un giocatore pronto a fare le valigie. O meglio, su questo stava lavorando la società, per quanto l’attaccante non fosse proprio così convinto di abbandonare il progetto. Ma tant’è: questa prospettiva ora non si verificherà più, con uno stipendio che resterà da pagare in più almeno fino alla fine della stagione. Solo che un attaccante, a prescindere, serve, e con costi decisamente limitati. E un nome, anche piuttosto vicino, è quello di Füllkrug del West Ham.

Il tedesco, 32 anni, quest’anno non sta trovando spazio: solo 8 partite in Premier e nessuna rete segnata. In più, arriva da un problema muscolare molto serio da cui ancora deve recuperare. Può arrivare anche subito (a inizio gennaio) ma ci metterà qualche tempo per tornare in forma partita. La trattativa è in stato abbastanza avanzato: non è impossibile pensare che arrivi, anzi, ma ci sarà ancora qualche decisione da prendere prima che l’affare possa andare a buon fine, per evitare quanto accaduto con Boniface e Harder, prima che poi venisse preso Nkunku.

Proprio il francese è un altro osservato speciale: il suo futuro immediato non è in discussione, ma di certo si gioca una buona fetta di permanenza in questi mesi. Per lui sono stati spesi 37 milioni più 5 di bonus e anche a causa di questo, oltre alla questione legata a Gimenez, difficilmente si potranno prevedere forti investimenti. Come per esempio Zirkzee, un altro nome che piace ma che sembra difficile da raggiungere. Non come Füllkrug, che potrebbe arrivare molto presto. In attesa di capire se sarà davvero il rinforzo giusto.