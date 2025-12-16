Il match tra il club rossonero e i neroverdi è stato tra i più discussi nell'ultima giornata di Serie A

Molto bravi in un caso, non bene invece nell’altro. Questo il giudizio di Andrea De Marco, ex arbitro che nel corso di Open Var, trasmissione su Dazn dove si analizzano tutti gli episodi discussi dell’ultimo weekend di Serie A, ha giudicato l’operato arbitrale in Milan-Sassuolo. Proprio il match delle 12:30 di domenica è stato quello più discusso dell’ultimo turno di Serie A, sia per un episodio in casa Milan, sia per un altro in casa Sassuolo.

De Marco ha parlato sia del gol annullato a Christian Pulisic per fallo di Loftus-Cheek su Candé, ma anche del contatto tra Pavlovic e Cheddira nel finale. Partendo dal primo episodio, l’ex arbitro ha spiegato: “Qui l’arbitro fischia il fallo, il giocatore del Milan appoggia le mani sulla schiena del giocatore del Sassuolo ma bisogna valutare l’intensità. In questo caso il Var non può intervenire, però per le linee che ci siamo dati quest’anno di soglia dei falli questo non può essere considerato un fallo e il gol doveva essere convalidato”.

Spente quindi le polemiche (la spinta è davvero molto leggera), ma rimane il fatto che su episodi simili – soprattutto negli ultimi mesi – ci sono valutazioni differenti: in Torino-Milan, per esempio, al Torino fu annullato un gol a Che Adams per una spinta di Pedersen su Saelemaekers con dinamica simile a quella tra Loftus-Cheek e Candé.

Per quanto riguarda il contatto da rigore, invece, De Marco ha promosso l’operato della squadra arbitrale: “Bravo l’arbitro in campo a valutare la situazione, abbiamo visto che è intervenuto subito e deciso. Bravi Prontera e Maresca al VAR, perché Pavlovic continua la sua corsa lineare mentre Cheddira non va a controllare il pallone, ma allarga la gamba per incocciare nella corsa dell’avversario. Molto bravi tutti, decisione corretta. Bravi a valutare la situazione velocissimamente, vederla in dinamica ti dà una lettura chiara e precisa”.