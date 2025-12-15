La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per lesioni multiple aggravate in seguito a un’aggressione subita domenica sera da alcuni lavoratori e sindacalisti del Sudd Cobas, in presidio da dieci giorni di fronte al ristorante “La Scintilla” per protestare per i turni di lavoro imposti dai proprietari, cittadini cinesi. La colluttazione ha causato sette feriti. In un comunicato, il procuratore Luca Tescaroli sottolinea “la diffusione del dilagare delle manifestazioni delittuose nel Pratese”, in particolare per la “contrapposizione tra appartenenti al sindacato e datori di lavoro di nazionalità cinese, che con crescente frequenza genera il ricorso alla violenza“. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, effettuata con l’aiuto delle immagini delle telecamere, lo scontro è nato dopo che un cinese di 45 anni ha trascinato per un braccio un partecipante al presidio, di nazionalità pakistana, per portarlo dentro il ristorante: gli altri manifestanti hanno aiutato il compagno a divincolarsi e ne è nata la rissa. Dal locale sono usciti due uomini, anche loro cinesi: uno lanciava acqua sui manifestanti, un altro cercava di portare via il cinese 45enne. Lo scontro è proseguito dentro il locale. Il ferito più grave è il 45enne, con prognosi di dieci giorni per trauma facciale; la proprietaria del locale, una cinese di 41 anni, ha riportato contusioni a un braccio. Altri cinque manifestanti originari del Pakistan hanno richiesto cure mediche; uno di loro ha avuto lesioni guaribili in sette giorni, per contusioni cervicali subite a causa di colpi di bottiglia e per un morso che gli ha lacerato il mignolo della mano destra. Le indagini vengono condotte anche dalla Digos di Prato.