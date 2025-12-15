Il mondo FQ

Milano, fa un incidente e poi si aggrappa all’altra auto per non farla fuggire: grave un 30enne

di Redazione Cronaca
I due erano scesi per parlare, ma hanno poi litigato: a quel punto uno dei due ha deciso di scappare e l'altro si è "attaccato" all'altra vettura ed è stato trascinato per 100 metri
Incidente tra due auto, i due conducenti scendono, parlano, litigano, uno dei due decide di fuggire e l’altro – per non farlo scappare – decide di aggrapparsi alla macchina e viene trascinato per circa 100 metri. È accaduto intorno alle 17 di domenica 14 dicembre, in viale Marche, nella zona Nord di Milano.

Le due auto hanno avuto un incidente, ma uno dei due coinvolti – dopo aver litigato con il conducente dell’altra vettura – ha deciso di salire sulla sua e fuggire. A quel punto il trentenne si è aggrappato all’auto, ma l’altro ha ugualmente ingranato la marcia ed è partito trascinandolo per circa cento metri fino all’incrocio con via Murat. Adesso la Polizia Locale lo sta cercando, mentre i soccorritori del 118 hanno trasportato il ferito, cosciente e con contusioni multiple ma in codice rosso, all’ospedale Fatebenefratelli.

Un incidente senza particolari conseguenze e che poteva finire con una normalissima constatazione amichevole, alla fine ha causato un ferito grave. Ora l’uomo, un trentenne, si trova ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli. Non dovrebbe comunque trovarsi in pericolo di vita. Il fuggitivo intanto non è ancora stato trovato.

