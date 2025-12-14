Sarchioto-Morello, il match di boxe che in Italia tutti vogliono ma che probabilmente non si farà: ecco perché

"Voglio l'incontro per decidere chi è il migliore nel nostro paese"; "per me è solo un discorso economico. Se mi pagano, anche stasera": botta e risposta tra i due

Giovanni Sarchioto è il pugile che piace agli addetti ai lavori. Maestri, manager e suoi colleghi parlano un gran bene del 28enne romano sin dal suo passaggio al professionismo nel 2021, soprattutto da quando è andato a vincere per ko a Las Vegas due anni fa. Da allora non è riuscito a conquistare il titolo italiano dei medi perché, nonostante fosse stato designato ufficialmente sfidante al titolo, non ha mai trovato avversari che volessero combattere con lui, se non un paio di un livello inferiore nel ranking. Sabato scorso ha vinto a Ferrara il mondiale UBO, sigla non di prim’ordine, diciamo sotto le cinque principali.

Ma il ragazzo aspira, giustamente, a molto di più e lancia così la sfida a Dario Morello, pugile altrettanto bravo e molto più forte a livello mediatico grazie a una attività costante sui social e a una personalità che travalica il ring. Morello frequenta il jet set dello spettacolo, essendo fidanzato con la cantante Serena Brancale. Riesce a riempire i palazzetti come nessun altro in Italia (vedi l’ultima serata TAF a Milano). Morello, talento puro soprattutto in fase difensiva, è attualmente in possesso della cintura EBU Silver, l’ultimo gradino per arrivare all’Europeo vero. Si farà dunque questo match che gli appassionati di boxe in Italia vorrebbero tanto vedere, e già sta crescendo il tam tam su Instagram e Facebook?

Per come sono da sempre le dinamiche della boxe, diverse da qualsiasi altro sport che non sia da combattimento, potrebbe non farsi: tra le sedici corde non sempre i migliori si affrontano, non si è obbligati a farlo neanche per diventare campioni del mondo, soprattutto in un ambiente italiano che non è economicamente florido come negli anni ’80. Insomma, se uno non vuole affrontarti e fare un percorso diverso dal tuo lo può fare. Oppure è il manager che non ti mette contro un determinato avversario perché magari questi si trova ad un livello diverso dal tuo in carriera. La tendenza poi a evitare le sconfitte per non rovinare il record ha fatto il resto.

“Voglio fare questo match, per il semplice fatto che io sono disposto da sempre a battermi con chiunque e siccome lui si definisce il migliore, trovo inevitabile uno scontro tra noi due per definire appunto chi è il più forte in Italia e quindi pronto per l’Europeo“, lancia la sfida Sarchioto, intervistato dal fattoquotidiano.it. “Cosa gli rispondo? Che per me è solo un discorso economico – dice Morello al fattoquotidiano.it – Io ho solo da perdere in questa sfida. Ma se mi danno quanto chiedo si può fare anche stasera!”. Morello, che è il manager di sé stesso, ha dimostrato molta lucidità nelle ultime stagioni nel costruirsi una carriera che lo ha portato a un passo dall’Europeo.

Sarchioto è fiducioso o comunque la prende con ironia: “Credo che prima o poi si farà perché Morello sta prendendo fiducia in sé stesso, circa un anno fa o poco più voleva 50mila euro per fare contro di me, adesso dice che 30 vanno bene. Io sarei pronto a farlo anche in trasferta a Milano“. Il manager di Sarchioto, Massimiliano Duran, ha fatto sapere che per 30 mila euro è disposto a organizzare. Morello, ma lei teme Sarchioto?: “È un buon pugile ma non più forte di quelli che ho affrontato fino ad ora. Sennò non avrebbe perso il match al WBC Gran Prix. Il suo ultimo incontro a Ferrara non l’ho neanche guardato ma mi hanno detto che non è stato nulla di che“.

I due hanno fatto sparring solo una volta, tanti anni fa, quando erano in Nazionale (Sarchioto da Youth, Morello già Élite). È troppo poco per fare un pronostico su chi eventualmente vincerebbe. Tra i professionisti non hanno nemmeno avuto avversari in comune. Sicuramente ne verrebbe fuori un bel match, anche per le caratteristiche diverse dei due. Sono probabilmente il meglio di quello che offre la boxe italiana oggi, capitati nella stessa categoria, prestigiosa, tra l’altro, dei pesi medi. Purtroppo Sarchioto-Morello è facile che rimanga solo un match di fantaboxe ed è un peccato perché il rilancio di questo sport passa da questi incontri con i migliori sul ring.

