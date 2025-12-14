Il mondo FQ

Salvini attacca la stampa ad Atreju: “I giornalisti di sinistra cercano di dividere me e Meloni ma non ci riusciranno” – Video

di Redazione Politica
"Con Giorgia amicizia personale": le parole del leader della Lega
“C’è innanzitutto l’orgoglio di esserci dopo tanti anni. Ci provano in tutti i modi a far litigare me e Giorgia. Ma amici giornalisti, mettetevi l’anima in pace: non ci riuscirete mai”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sul palco di Atreju. “Da tre anni e mezzo c’è qualcosa che va oltre la stima politica, tra me e Meloni c’è amicizia umana e personale”, ha aggiunto.

