Sconvocata la seduta della Commissione Bilancio, di manovra finanziaria se ne riparla lunedì

Erano attesi due ulteriori pacchetti di riformulazioni da parte del governo e quella dell’emendamento di FdI sull'oro di Bankitalia

La Commissione Bilancio dà forfait sulla manovra. La seduta in calendario per le 23 di domenica 14 dicembre è stata sconvocata, come si legge dal calendario dei lavori parlamentari. Sono saltati anche gli incontri bilaterali con i gruppi.

Erano attesi due ulteriori pacchetti di riformulazioni da parte del governo, con le misure per enti locali e imprese, in particolare la modifica per rendere pluriennale l’iperammortamento. Attesa anche la riformulazione dell’emendamento di FdI sulle riserve auree ovvero (l’oro di Banca d’Italia).

Slittano quindi anche i primi voti sulla legge di Bilancio in prima lettura a Palazzo Madama e che deve essere approvata dal Parlamento entro la fine dell’anno. I lavori sono stati aggiornati a lunedì 15 alle 14, la seduta sarà preceduta da un ufficio di presidenza alle 13. Il calendario dei lavori è infatti stato aggiornato e, ad ora, prevede sedute serali (alle ore 21) per tutta la settimana e, al momento, anche una convocazione per sabato 20 dicembre alle ore 9.