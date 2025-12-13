Il mondo FQ

Salvini sfotte Sala: “Ha detto davvero che le strade sono piene di fascisti? Ma era sobrio?” – Video

di Redazione Politica
"Spero sia stato un momento di stanchezza del sindaco"
“Veramente il sindaco Sala ha detto che le nostre strade sono ancora piene di fascismo? Ma era sobrio? Era sereno, tranquillo? Va bene che è Santa Lucia, però stia sereno”. Con una battuta il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una iniziativa della Lega alla Bocciofila Martesana di Milano, commenta le frasi pronunciate ieri dal sindaco Giuseppe Sala durante la commemorazione della strage di Piazza Fontana, a Milano. Per Salvini Sala dovrebbe “preoccuparsi di Milano, con i problemi che ci sono a Milano, che non sono le strade invase da fascisti”. Anche perché “c’è un tema di sicurezza che lo stesso sindaco ha negato per troppo tempo, e che noi stiamo lavorando per risolvere assumendo forze dell’ordine e accendendo telecamere”. Poi, “certo, se la polizia locale di Milano fosse usata maggiormente sul tema della sicurezza e non per fare multe dalla mattina alla sera, visto che Milano è la città più multata d’Italia, probabilmente faremmo un bel lavoro di squadra”.

