“Veramente il sindaco Sala ha detto che le nostre strade sono ancora piene di fascismo? Ma era sobrio? Era sereno, tranquillo? Va bene che è Santa Lucia, però stia sereno”. Con una battuta il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una iniziativa della Lega alla Bocciofila Martesana di Milano, commenta le frasi pronunciate ieri dal sindaco Giuseppe Sala durante la commemorazione della strage di Piazza Fontana, a Milano. Per Salvini Sala dovrebbe “preoccuparsi di Milano, con i problemi che ci sono a Milano, che non sono le strade invase da fascisti”. Anche perché “c’è un tema di sicurezza che lo stesso sindaco ha negato per troppo tempo, e che noi stiamo lavorando per risolvere assumendo forze dell’ordine e accendendo telecamere”. Poi, “certo, se la polizia locale di Milano fosse usata maggiormente sul tema della sicurezza e non per fare multe dalla mattina alla sera, visto che Milano è la città più multata d’Italia, probabilmente faremmo un bel lavoro di squadra”.