Il 45enne di origini senegalesi ha ricevuto i complimenti dei colleghi: "Mi hanno detto che ho fatto un bel gesto. Io ho risposto che è ciò che mi hanno insegnato"

Trova una borsa incustodita con dentro 10mila euro in contanti mentre, come ogni mattina, stava lavorando all’aeroporto di Fiumicino. Non ci pensa due volte: la consegna immediatamente alla polizia presente nello scalo e torna a lavorare. Il protagonista di questa storia è Oumar Ndiaye, 45enne addetto alle pulizie dell’aeroporto della Capitale. Originario del Senegal e da 20 anni vive in Italia insieme alla moglie e i due figli: da un anno è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato dall’azienda barese “la Lucente Spa” e lavora a Fiumicino.

Non è strano per gli addetti che lavorano nello scalo più grande d’Italia trovare degli oggetti smarriti. Questa volta però quella borsa era piena di banconote da 100 euro. “Non avevo visto in vita mia così tanti soldi“, ha raccontato Oumar, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Il suo gesto onesto e corretto non è passato inosservato e a lui sono arrivati i complimenti dei colleghi, del personale aeroportuale e dell’azienda per la quale lavora. Ma il 45enne sembra quasi sorpreso: “Mi hanno detto che ho fatto un bel gesto. Io ho risposto che è ciò che mi hanno insegnato ed era ciò che era corretto fare. Sono contento del mio lavoro, con cui riesco a mantenere la mia famiglia”, ha concluso.