Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:32

Fiumicino, addetto alle pulizie trova una borsa con 10mila euro e la consegna alla polizia: “Ho fatto quello che è giusto”

di Redazione Cronaca
Il 45enne di origini senegalesi ha ricevuto i complimenti dei colleghi: "Mi hanno detto che ho fatto un bel gesto. Io ho risposto che è ciò che mi hanno insegnato"
Fiumicino, addetto alle pulizie trova una borsa con 10mila euro e la consegna alla polizia: “Ho fatto quello che è giusto”
Icona dei commenti Commenti

Trova una borsa incustodita con dentro 10mila euro in contanti mentre, come ogni mattina, stava lavorando all’aeroporto di Fiumicino. Non ci pensa due volte: la consegna immediatamente alla polizia presente nello scalo e torna a lavorare. Il protagonista di questa storia è Oumar Ndiaye, 45enne addetto alle pulizie dell’aeroporto della Capitale. Originario del Senegal e da 20 anni vive in Italia insieme alla moglie e i due figli: da un anno è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato dall’azienda barese “la Lucente Spa” e lavora a Fiumicino.

Non è strano per gli addetti che lavorano nello scalo più grande d’Italia trovare degli oggetti smarriti. Questa volta però quella borsa era piena di banconote da 100 euro. “Non avevo visto in vita mia così tanti soldi“, ha raccontato Oumar, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Il suo gesto onesto e corretto non è passato inosservato e a lui sono arrivati i complimenti dei colleghi, del personale aeroportuale e dell’azienda per la quale lavora. Ma il 45enne sembra quasi sorpreso: “Mi hanno detto che ho fatto un bel gesto. Io ho risposto che è ciò che mi hanno insegnato ed era ciò che era corretto fare. Sono contento del mio lavoro, con cui riesco a mantenere la mia famiglia”, ha concluso.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione