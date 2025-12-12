Quattro giovani afghani sono stati convocati dalla polizia morale dei Talebani e arrestati per essersi vestiti e fotografati con coppola, abito elegante, gilet e sigaro per imitare i personaggi della celebre serie televisiva britannica Peaky Blinders, ambientata nella Birmingham degli anni Venti e Trenta del XX secolo. Lo riportano i media del Regno Unito dopo che inizialmente si era parlato solo di un rimprovero formale da parte delle autorità. Il fatto di voler emulare Cillian Murphy, la star irlandese che interpreta il protagonista Thomas Shelby, capo della banda criminale dei Peaky Blinders, è costato ai ventenni una denuncia per “violazione dei valori islamici” e, dopo il loro arresto nella provincia occidentale di Herat, sono stati inviati in un “centro di riabilitazione”, come hanno dichiarato i funzionari talebani. “È iniziato un programma per la loro rieducazione”, ha precisato Saif Khyber, portavoce del ministero talebano per la diffusione della virtù e la prevenzione del vizio. Intanto immagini e video delle gesta dei quattro giovani amici sono diventate virali sui social media. In alcuni filmati fumano oltre ad atteggiarsi in pose da gangster e ad aggirarsi nelle vie della cittadina di Jebrael fra i passanti increduli. Sono noti online come “Jebrael Shelbys”, dal cognome del protagonista della serie. Da quando i talebani hanno ripreso il potere nell’agosto del 2021 hanno imposto una serie di restrizioni alla vita quotidiana in conformità con la loro interpretazione radicale della Sharia islamica. “Anche i jeans sarebbero stati accettabili, ma i valori della serie Peaky Blinders sono contrari alla cultura afghana”, ha dichiarato alla Bbc Saiful Islam Khyber, portavoce del dipartimento provinciale del Vizio e della virtù del governo talebano a Herat. In un video diffuso dal ministero dopo essere stati interrogati, si possono vedere gli uomini ringraziare i funzionari per i loro consigli e affermare di non essere consapevoli di aver violato alcuna legge, anche se non è chiaro in quali circostanze l’intervista sia stata registrata. “Stavano promuovendo la cultura straniera e imitando gli attori cinematografici di Herat”, ha scritto Khyber sui social media, aggiungendo che hanno seguito un “programma di riabilitazione”