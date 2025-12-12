In Finlandia ancora faticano a crederci: lo stadio Tehtaan Kenttä, a Valkeakoski, è stato dato alle fiamme dopo la retrocessione in seconda divisione del FC Haka, storico club che ha vinto nove volte la Veikkausliiga (la Serie A finlandese) e 12 coppe nazionali. Una protesta del genere, con un incendio che ha distrutto un’intera tribuna, ha pochi precedenti nella storia del calcio. Lo stadio è piccolino, contiene poco più di 3mila spettatori, ma è uno degli impianti più antichi del Paese, costruito nel 1934. Peraltro, secondo le prime indagini, ad appiccare il fuoco sarebbero stati tre tifosi minorenni.
