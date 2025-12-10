Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 19:24

Unifil denuncia: “Colpi dell’esercito israeliano contro un convoglio Onu in un’area della Blue Line. Grave violazione”

di F. Q.
Peacekeeper francesi e finlandesi presi di mira da un carro armato Merkava vicino a Sarda. Nessun ferito, ma la missione Onu e chiede all’Idf di cessare ogni comportamento aggressivo lungo la Blue Line.
Unifil denuncia: “Colpi dell’esercito israeliano contro un convoglio Onu in un’area della Blue Line. Grave violazione”
Icona dei commenti Commenti

La missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha denunciato che un proprio convoglio è stato bersaglio di colpi sparati dall’esercito israeliano mentre pattugliava un’area della Blue Line, in territorio libanese. L’episodio, avvenuto ieri nei pressi della località di Sarda, è stato reso noto attraverso un comunicato ufficiale. Nessun peacekeeper è rimasto ferito.

Secondo la ricostruzione dell’Unifil, i militari a bordo dei veicoli della missione stavano effettuando un pattugliamento regolarmente programmato. In quel momento, un carro armato Merkava dell’Idf avrebbe aperto il fuoco. “Una raffica di mitragliatrice da dieci colpi è partita verso il convoglio, mentre altre quattro raffiche da dieci colpi sono andate nelle vicinanze”, si legge nella nota.

Unifil afferma di aver immediatamente attivato i canali di collegamento con l’Idf, chiedendo lo stop ai colpi. La forza Onu sottolinea inoltre che l’esercito israeliano era stato informato “in anticipo della posizione e dell’orario del pattugliamento previsto”, in conformità alla prassi abituale. Nel comunicato la missione definisce l’accaduto “una grave violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza” e invita le forze israeliane a “cessare comportamenti aggressivi e attacchi contro o vicino ai peacekeeper”, ricordando la delicatezza della situazione lungo il confine.

Fonti informate precisano che i soldati coinvolti nell’episodio appartengono ai contingenti francese e finlandese del Force Commander Reserve di Unifil. Non risultano militari italiani tra i peacekeeper coinvolti.

Il 16 novembre scorso un altro episodio. Tel Aviv aveva giustificato i colpi sostenendo “che fosse stato un incidente causato dal maltempo”. A settembre le granate israeliane avevano sfiorato i caschi blu innescando anche una serie di reazioni internazionali. Il 27 ottobre scorso invece era stato lo stato israeliano ad accusare l’Onu di aver abbattuto un drone.

FOTO DI ARCHIVIO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione