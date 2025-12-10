La polizia di Stato, coordinata dalla Procura, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani, tre italiani di 24, 26 e 28 anni e un domenicano di 23, ritenuti responsabili della rapina di un orologio di lusso commessa lo scorso ottobre nella zona della movida, a Milano, ai danni di un danese di 35 anni. L’indagine condotta dai poliziotti del Commissariato Centro è nata dalla denuncia del danese che, la notte del 2 ottobre scorso, verso le ore 5 e 30, dopo aver trascorso la serata con un amico in una discoteca di corso Garibaldi, ha raccontato di essere stato avvicinato da un giovane che, con insistenza, pretendeva di offrirgli un passaggio con la propria autovettura. Dopo circa 300 metri, l’uomo è stato aggredito alle spalle da tre persone, una dei quali lo ha colpito con un violento calcio alla gamba destra facendolo rovinare per terra. Mentre lo immobilizzava con l’intento di strappargli l’orologio del valore di 25mila euro.