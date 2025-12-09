“Ha senz’altro ragione Fontana, la politica romana non ama Milano, ma questo non certo con la mia e la sua gestione, ma da illo tempore”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di conferimento del Premio Ispi 2025, commentando l’intervista rilasciata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla “assenza” delle istituzioni romane alla Prima della Scala.
